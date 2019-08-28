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Лента
Матч-центр
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Эйбар
Эйбар
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Сайт
www.sdeibar.com/
Страна
Испания
Стадион
Мунисипал де Ипуруа
Тренер
Хосе Луис Мендилибар
Х. Мендилибар
Материалы
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Результаты
Расписание
Матчи
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Жить в Кургане и болеть за «Эйбар». Через 5000 км − дружба с клубом, интервью европейским медиа, запуск официального фан-клуба
#Эйбар
28 августа 2019, 12:20
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20