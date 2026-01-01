Nike

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Американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви
Дата основания
25 января 1964 г.
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Как Nike придумывал свои культовые вещи: первые в мире кроссовки с воздушной подушкой, обувь из фильма «Назад в будущее», мячи для АПЛ
#Nike
Разбираем уход Nike из России: в чем главная проблема и сколько компания потеряет без русского рынка
#Nike
Правило «Не сиди на мяче – яйцом будет» − это миф. Мы спросили у производителей и футболистов: смысл только в этикете
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#Футбол
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Леброн так помешан на своей форме, что открыл с Nike громадный центр исследований. Там 400 (!) камер для захвата движения
#Леброн Джеймс
Рэпер Lil Nas X выпустил кроссовки с каплями человеческой крови внутри. Недавно в клипе он танцевал у сатаны на коленях
#Lil Nas X
Канье Уэст выпускает новые кроссовки-хинкали (что?) Это Yeezy 451 за $200 очень-очень странной формы
#Канье Уэст
💧 Новая форма «Ливерпуля» – на сто процентов из пластика
#Ливерпуль