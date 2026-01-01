Nike

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Американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви
Дата основания
25 января 1964 г.
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Футбол
Nike разорвал контракт с Гринвудом из «МЮ» после его ареста по подозрению в домашнем насилии
#Мэйсон Гринвуд
Баскетбол
Вдова Кобе Брайанта не продлила контракт с Nike после смерти мужа. Возможно соглашение с другим брендом
#Кобе Брайант
Футбол
Nike вводит в РПЛ и АПЛ новый мяч. Он летает на 30% точнее
#Nike
Одежда
Nike показал форму для скейтбординга, который впервые появится как вид спорта на Олимпиаде-2020
#одежда