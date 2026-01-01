Денвер (б)

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Баскетбол
Йокич дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Майами». Тот получил травму шеи
#НБА
Баскетбол
Йокич удален в матче с «Майами» за неспортивное поведение. Он толкнул соперника в спину и травмировал тому шею
#Никола Йокич
Баскетбол
Никола Йокич признан самым ценным игроком сезона НБА
#Никола Йокич
Баскетбол
Карри, Эмбиид и Йокич стали финалистами в голосовании на приз самому ценному игроку НБА
#НБА
Баскетбол
Мюррэй из «Денвера» – первый игрок в истории, который набрал 50 очков без штрафных бросков
#Джамал Мюррэй
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
«Лейкерс» проиграл «Денверу» из-за трипл-дабла Йокича, а Дэвис усугубил травму ахилла
#НБА
Баскетбол
«Денвер» победил «Лейкерс» в третьем матче финала, счет в серии – 1-2
#НБА
Баскетбол
«Лейкерс» выиграли второй матч у «Денвера» благодаря трехочковому Дэвиса под сирену
#Лос-Анджелес Лейкерс
Баскетбол
«Денвер» вышел в финал Западной конференции НБА, снова отыгравшись с 1-3
#Денвер (б)
Баскетбол
«Денвер» – первая команда в истории НБА с семью матчами в четырех сериях плей-офф подряд
#НБА
Баскетбол
«Лейкерс» вышли в финал Западной конференции
#Лос-Анджелес Лейкерс
Баскетбол
Кавай сделал блок-шот одним пальцем. Да, одним пальцем 👆🏽
#Кавай Леонард
Баскетбол
Йокич оформил исторический трипл-дабл, а его «Денвер» выиграл всего семью баскетболистами
#Денвер (б)