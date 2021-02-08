Канзас-Сити
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Американский футбол
«Тампа-Бэй» выиграла Супербоул. MVP – 43-летний квотербек Брэди, который выиграл больше титулов, чем любой клуб
#Супербоул
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Американский футбол
Во сколько начинается Супербоул-2021
#Супербоул
Американский футбол
Прогноз на Супербоул-2021
#Супербоул
Американский футбол
Где смотреть Супербоул-2021
#Супербоул
Американский футбол
10 лет и 503 млн долларов: квотербек Махоумс подписал рекордный контракт в истории спорта
#Патрик Махоумс
Американский футбол
Махоумс пошел в Дисней-парк после победы в Супербоуле. Он запланировал это еще семь лет назад
#Патрик Махоумс
Американский футбол
Трамп перепутал штаты, когда поздравлял «Канзас-Сити» с победой на Супербоуле
#Супербоул
Американский футбол
Победа «Канзаса», взрывное выступление Шакиры, MVP – тут все о Супербоуле
#Супербоул