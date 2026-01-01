Канзас-Сити

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Билеты на Супербоул стоили рекордно много. Теперь цены постоянно падают, врачи вообще придут бесплатно
#Супербоул
Супербоул для чайников. Как это смотреть, если я не знаю правил? На кого именно смотреть? Почему из штанов торчат полотенца?
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#Супербоул
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