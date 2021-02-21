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«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала». Победная серия во всех турнирах – 17 матчей

час назад

«Манчестер Сити» забил единственный гол «Арсеналу» уже на второй минуте матча. Из-за этого результата преимущество «Ман Сити» над вторым местом в АПЛ сохранилось на уровне десяти очков.

Последний раз «Манчестер Сити» терял очки в декабрьском матче с «Вест Бромвичем». Тогда команды сыграли со счетом 1:1.

24 февраля «Манчестер Сити» сыграет с «Боруссией» М в Лиге чемпионов. 27 февраля будет матч АПЛ против «Вест Хэма».

Гюндоган – лучший бомбардир «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ

Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 2
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