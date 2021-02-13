Гюндоган – лучший бомбардир «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ. Он забил 11 голов за 18 матчей

Илкай Гюндоган оформил дубль в матче «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». В моменте с его вторым голом голевой пас сделал вратарь Эдерсон.

Гюндоган забил первый гол в сезоне 15 декабря. Тогда «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Бромвичем». Это последняя игра, когда клуб терял очки.

Сейчас Гюндоган имеет 11 голов в АПЛ. Это его лучший карьерный результат по голам за один сезон. В сумме за два предыдущих сезона Гюндоган забил в АПЛ восемь голов.

Гюндогану 30 лет. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» впервые с апреля 2019 года