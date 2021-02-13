Илкай Гюндоган
АПЛ
Футбол
Манчестер Сити
Гюндоган – лучший бомбардир «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ. Он забил 11 голов за 18 матчей
вчера, 22:39
Илкай Гюндоган оформил дубль в матче «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». В моменте с его вторым голом голевой пас сделал вратарь Эдерсон.
Гюндоган забил первый гол в сезоне 15 декабря. Тогда «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Бромвичем». Это последняя игра, когда клуб терял очки.
Сейчас Гюндоган имеет 11 голов в АПЛ. Это его лучший карьерный результат по голам за один сезон. В сумме за два предыдущих сезона Гюндоган забил в АПЛ восемь голов.
Гюндогану 30 лет. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.
«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» впервые с апреля 2019 года
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