«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» впервые с апреля 2019 года

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в матче 24-го тура АПЛ. Для «Сити» это 11-я подряд победа в чемпионате.

✅ «Ман Сити» остается на первом месте в таблице с 53 очками. Он на семь очков опережает идущий вторым «Лестер».

🏆 «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли в Премьер-лиге 48-й матч. Результаты: 7 ничьих, 25 побед «Тоттенхэма» и 16 побед «Сити».

⚽️ До этого матча «Ман Сити» не выигрывал у «Тоттенхэма» с апреля 2019 года. Тогда была победа со счетом 1:0.

«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» – 17 очков

Эдерсон сделал голевую передачу в игре против «Тоттенхэма»