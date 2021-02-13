Тоттенхэм
АПЛ
Футбол
Илкай Гюндоган
Манчестер Сити
«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» – 17 очков
вчера, 22:21
Последние результаты «Тоттенхэма» в АПЛ:
✖️ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 1:3
✖️ «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 1:0
✖️ «Тоттенхэм» – «Челси» – 0:1
✔️ «Тоттенхэм» – «Вест Бромвич» – 2:0
✖️ «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 3:0
Еще «Тоттенхэм» проиграл кубковый матч «Эвертону» со счетом 4:5. Всего за сезон в АПЛ «Тоттенхэм» имеет семь поражений.
В турнирной таблице он отстает от «Ман Сити» на 17 очков. «Манчестер Сити» в последний раз терял очки еще 15 декабря, когда сыграл со счетом 1:1 с «Вест Бромвичем».
Илкай Гюндоган забил первый гол в сезоне в том же матче с «Вест Бромвичем». Сейчас у Гюндогана уже 11 голов за весь сезон.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые