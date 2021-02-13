«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» – 17 очков

Последние результаты «Тоттенхэма» в АПЛ:

✖️ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 1:3

✖️ «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 1:0

✖️ «Тоттенхэм» – «Челси» – 0:1

✔️ «Тоттенхэм» – «Вест Бромвич» – 2:0

✖️ «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 3:0

Еще «Тоттенхэм» проиграл кубковый матч «Эвертону» со счетом 4:5. Всего за сезон в АПЛ «Тоттенхэм» имеет семь поражений.

В турнирной таблице он отстает от «Ман Сити» на 17 очков. «Манчестер Сити» в последний раз терял очки еще 15 декабря, когда сыграл со счетом 1:1 с «Вест Бромвичем».

Илкай Гюндоган забил первый гол в сезоне в том же матче с «Вест Бромвичем». Сейчас у Гюндогана уже 11 голов за весь сезон.

Эдерсон сделал голевую передачу в игре против «Тоттенхэма»