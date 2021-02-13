Эдерсон
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Эдерсон сделал голевую передачу в игре против «Тоттенхэма»
вчера, 22:16
Эдерсон ассистировал Гюндогану в моменте с третьим голом «Ман Сити» в ворота «Тоттенхэма». Он точно выбил мяч из собственной штрафной.
Это не первый голевой пас в карьере Эдерсона. Он отмечался ассистом в чемпионате Португалии, когда играл за «Бенфику».
За «Ман Сити» был голевой пас в сезоне-2018/19, когда «Ман Сити» обыграл «Хаддерсфилд» (6:1).
«Манчестер Сити» забил один из голов с пенальти. На его пробитие тоже претендовал Эдерсон, но удар исполнил Родри.
Эдерсон пропустил 13 голов в этом сезоне АПЛ.
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