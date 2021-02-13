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#Эдерсон #Футбол #АПЛ #Манчестер Сити #Тоттенхэм

Эдерсон сделал голевую передачу в игре против «Тоттенхэма»

вчера, 22:16

Keystone Press Agency/Global Look Press

Эдерсон ассистировал Гюндогану в моменте с третьим голом «Ман Сити» в ворота «Тоттенхэма». Он точно выбил мяч из собственной штрафной.

Это не первый голевой пас в карьере Эдерсона. Он отмечался ассистом в чемпионате Португалии, когда играл за «Бенфику»

За «Ман Сити» был голевой пас в сезоне-2018/19, когда «Ман Сити» обыграл «Хаддерсфилд» (6:1).

«Манчестер Сити» забил один из голов с пенальти. На его пробитие тоже претендовал Эдерсон, но удар исполнил Родри.

Эдерсон пропустил 13 голов в этом сезоне АПЛ.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Родри 23
Гюндоган 50
Гюндоган 66
3:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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