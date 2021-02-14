Как Гюндоган стал главным бомбардиром «Ман Сити». Ни один игрок из топ-5 лиг сейчас столько не забивает

Гюндоган часто врывается в штрафную. Забивает из центра и обводящими ударами по углам

«Манчестер Сити» с отрывом лидирует в АПЛ. Клуб набрал 53 очка за 23 игры. По результативности (46 голов) «Манчестер Сити» проигрывает только «МЮ». В этом затерялась неожиданная аномалия: Илкай Гюндоган – главный бомбардир «Ман Сити» в сезоне АПЛ. Он забил 11 голов за 18 матчей.

Первый гол в сезоне Гюндоган положил только 15 декабря. Это было в матче с «Вест Бромвичем». Та игра оказалась последней, когда «Манчестер Сити» потерял очки в АПЛ. Девять голов Гюндоган перекинул на следующий год. Сейчас он остается главным бомбардиром Европы в 2021-м, если учитывать статистику по топ-5 лигам Европы.

Еще один ситуационный факт, который добавляет этому сенсации. До этого сезона Гюндоган никогда в жизни не забивал больше шести голов в чемпионате за один сезон. Его рекордным годом по гол+пас оставался сезон-2014/15. Тогда Гюндоган выбил 3+4 за 23 матча в «Боруссии». В «Ман Сити» он набрал 12 результативных действий (11+1) за 18 матчей.