Как Гюндоган стал главным бомбардиром «Ман Сити». Ни один игрок из топ-5 лиг сейчас столько не забивает
Гюндоган часто врывается в штрафную. Забивает из центра и обводящими ударами по углам
«Манчестер Сити» с отрывом лидирует в АПЛ. Клуб набрал 53 очка за 23 игры. По результативности (46 голов) «Манчестер Сити» проигрывает только «МЮ». В этом затерялась неожиданная аномалия: Илкай Гюндоган – главный бомбардир «Ман Сити» в сезоне АПЛ. Он забил 11 голов за 18 матчей.
Первый гол в сезоне Гюндоган положил только 15 декабря. Это было в матче с «Вест Бромвичем». Та игра оказалась последней, когда «Манчестер Сити» потерял очки в АПЛ. Девять голов Гюндоган перекинул на следующий год. Сейчас он остается главным бомбардиром Европы в 2021-м, если учитывать статистику по топ-5 лигам Европы.
Еще один ситуационный факт, который добавляет этому сенсации. До этого сезона Гюндоган никогда в жизни не забивал больше шести голов в чемпионате за один сезон. Его рекордным годом по гол+пас оставался сезон-2014/15. Тогда Гюндоган выбил 3+4 за 23 матча в «Боруссии». В «Ман Сити» он набрал 12 результативных действий (11+1) за 18 матчей.
Как Гюндоган забивает в АПЛ:
⚽️ «Вест Бромвич». Стерлинг забежал в штрафную и намеренно отпасовал в центр. Гюндоган подключился в зону, где не было соперников. Замкнул в касание.
⚽️ «Ньюкасл». Стерлинг вышел к воротам с угла. Остановился, собрал на себя защитников и вратаря, потом пасанул на Гюндогана. Тот пробил в касание. В воротах были только защитники.
⚽️ «Челси». Гюндоган получил мяч на линии штрафной. Развернулся перед защитником и сильно пробил в дальний угол.
⚽️ «Кристал Пэлас». Поборолся за мяч перед штрафной. С правой ноги закрутил обводящим ударом в дальнюю девятку.
⚽️ «Астон Вилла». Реализовал пенальти.
⚽️⚽️ «Вест Бромвич». Во время быстрой атаки получил мяч перед штрафной. Остановился на линии, оценил ситуацию – и пробил в дальний угол с правой ноги. Второй гол: отобрал мяч у игрока «Вест Бромвича», обыграл защитника, катнул в дальний угол с левой.
⚽️⚽️ «Ливерпуль». Сыграл на добивании в центре штрафной. Второй гол: замкнул прострел ударом в пустые ворота.
⚽️⚽️ «Тоттенхэм». Получил пас во время розыгрыша в центре штрафной. Сделал пару шагов и пробил в ближний угол. Второй гол: получил мяч дальним забросом от Эдерсона. Качнул защитника и катнул мяч мимо вратаря.
Гюндоган поменял позицию – теперь он выходит ближе к атаке
Гвардиола подробно объяснил эволюцию Гюндогана в интервью после игры с «Тоттенхэмом»: «Он играет ближе к штрафной. Когда Фернандиньо отсутствовал два сезона назад, он был опорным полузащитником. На той позиции сложно забивать голы.
Теперь Гюндоган играет рядом с нападающим. У него невероятное чутье, чтобы делать правильное движение в штрафную. Затем он идет на добивание. Даже Льорис не может отбить такой удар, какой он сделал во время второго гола «Тоттенхэму».
Гюндоган подтверждал, что ему нравится чаще подключаться в атаку: «Возможно, мой голевой голод лучше проявился в этом сезоне. Стараюсь оказываться в нужном месте». Но даже сейчас он не отказывается от помощи обороне – постоянно стягивается ниже и борется за мячи.
Во время игры Гюндоган часто бегает выше остальных центральных полузащитников. Он врывается в свободные зоны и даже убегает на позицию форварда. Гвардиола говорил, что в такой роли Гюндоган задает команде правильный темп действий.
Сейчас Гвардиола вспоминает летнюю цитату, которую никто не понимал. Тогда он сказал, что Гюндоган может сыграть на позиции форварда или ложной девятки. Получить более атакующую роль Гюндогану помогла январская травма Де Брюйне. Тот пропустил уже семь матчей «Ман Сити».
До первого гола в сезоне АПЛ Гюндоган дважды забил в Лиге чемпионов. В матчах с «Порту» и «Марселем» его мячи практически ничего не значили – «Ман Сити» забил в каждом из них по три гола. В английских кубках Гюндоган не забивает вообще.
У Гюндогана могло быть еще больше голов, но все испортил момент с пенальти в ворота «Ливерпуля». Гюндоган пробил выше ворот – так он потерял право на исполнение пенальти в ближайшее время. В игре с «Тоттенхэмом» пенальти бил Родри.
После матча с «Ливерпулем» Гюндоган раскрыл еще одну часть своей игры: «Не отвлекался на пенальти. Просто старался помочь команде. Это сработало. Может, мне повезло оказаться в нужных местах, но я всегда стараюсь быть там. Всегда, когда чувствую возможность забить гол».
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