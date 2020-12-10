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#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Бавария

«Локомотив» проиграл «Баварии» и вылетел из еврокубков

10 декабря, 00:50

«Локомотив» на выезде играл с «Баварией» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Локо» для выхода в Лигу Европы нужна была победа в Мюнхене плюс ничья или победа «Атлетико» в игре с «Зальцбургом». Наш клуб не набрал очков.

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Зюле 63
Чупо-Мотинг 80
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
  • В параллельном матче «Зальцбург» играл дома с «Атлетико» и уступил 0:2.
  • Таблица после шести туров: «Бавария» – 16, «Атлетико» – 9, «Зальцбург» – 4, «Локомотив» – 3.
  • «Бавария» и «Атлетико» сыграют в плей-офф ЛЧ, «Зальцбург» вылетел в ЛЕ.
  • Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.

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