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«Локомотив» проиграл «Баварии» и вылетел из еврокубков
10 декабря, 00:50
«Локомотив» на выезде играл с «Баварией» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Локо» для выхода в Лигу Европы нужна была победа в Мюнхене плюс ничья или победа «Атлетико» в игре с «Зальцбургом». Наш клуб не набрал очков.
- В параллельном матче «Зальцбург» играл дома с «Атлетико» и уступил 0:2.
- Таблица после шести туров: «Бавария» – 16, «Атлетико» – 9, «Зальцбург» – 4, «Локомотив» – 3.
- «Бавария» и «Атлетико» сыграют в плей-офф ЛЧ, «Зальцбург» вылетел в ЛЕ.
- Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.
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