«Локомотив» проиграл «Баварии» и вылетел из еврокубков

«Локомотив» на выезде играл с «Баварией» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Локо» для выхода в Лигу Европы нужна была победа в Мюнхене плюс ничья или победа «Атлетико» в игре с «Зальцбургом». Наш клуб не набрал очков.