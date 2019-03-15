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Английская и испанская пары встретятся в 1/4 Лиги чемпионов и Лиги Европы
15 марта 2019, 15:22
В Швейцарии прошла жеребьевка еврокубков.
Лига чемпионов:
• Победитель пары «Аякс» – «Ювентус» встретится в полуфинале с победителем противостояния «Тоттенхэм» – «Ман Сити».
• Лучшая команда из пары «МЮ» – «Барселона» сыграет против «Ливерпуля» или «Порту».
Четвертьфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 апреля, полуфиналы – 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал – 1 июня в Мадриде.
Лига Европы:
• Победитель пары «Арсенал» – «Наполи» сыграет с лучшей командой из пары «Вильярреал» – «Валенсия».
• Победитель противостояния «Бенфика» – «Айнтрахт» сыграет со «Славией» или «Челси».
Четвертьфиналы пройдут 11 и 18 апреля, полуфиналы – 2 и 9 мая. Финал – 29 мая в Баку.
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