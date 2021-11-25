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#Лига чемпионов #Аякс #Спортинг Лиссабон #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед #Бавария #Манчестер Сити #Челси #Реал #ПСЖ #Ювентус #Интер

«Ливерпуль», «ПСЖ», «Спортинг» и еще восемь клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Еще пять участников пока неизвестны

2 часа назад

В Лиге чемпионов завершился предпоследний тур. В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, после пяти туров определились 11 участников 1/8 финала:

  • Группа А: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити», 🇫🇷 «ПСЖ»
  • Группа В: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль», ?
  • Группа С: 🇳🇱 «Аякс», 🇵🇹 «Спортинг»
  • Группа D: 🇪🇸 «Реал», 🇮🇹 «Интер»
  • Группа E: 🇩🇪 «Бавария», ?
  • Группа F: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед», ?
  • Группа G: ?
  • Группа H: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси», 🇮🇹 «Ювентус»

Наиболее сложная ситуация – в группе G. Там на выход претендуют все четыре команды.

В группе В три клуба сохраняют шансы на выход. Перед стартом турнира она считалась «группой смерти» – наиболее сложной и непредсказуемой во всем розыгрыше.

Последние туры пройдут 7-8 декабря.

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Источник:
Гол
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