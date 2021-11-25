Лига чемпионов
Ювентус
Реал
Бавария
Спортинг Лиссабон
Челси
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Аякс
Манчестер Сити
Интер
#Лига чемпионов #Аякс #Спортинг Лиссабон #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед #Бавария #Манчестер Сити #Челси #Реал #ПСЖ #Ювентус #Интер
«Ливерпуль», «ПСЖ», «Спортинг» и еще восемь клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Еще пять участников пока неизвестны
2 часа назад
В Лиге чемпионов завершился предпоследний тур. В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, после пяти туров определились 11 участников 1/8 финала:
- Группа А: 🏴 «Манчестер Сити», 🇫🇷 «ПСЖ»
- Группа В: 🏴 «Ливерпуль», ?
- Группа С: 🇳🇱 «Аякс», 🇵🇹 «Спортинг»
- Группа D: 🇪🇸 «Реал», 🇮🇹 «Интер»
- Группа E: 🇩🇪 «Бавария», ?
- Группа F: 🏴 «Манчестер Юнайтед», ?
- Группа G: ?
- Группа H: 🏴 «Челси», 🇮🇹 «Ювентус»
Наиболее сложная ситуация – в группе G. Там на выход претендуют все четыре команды.
В группе В три клуба сохраняют шансы на выход. Перед стартом турнира она считалась «группой смерти» – наиболее сложной и непредсказуемой во всем розыгрыше.
Последние туры пройдут 7-8 декабря.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые