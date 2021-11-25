«Ливерпуль», «ПСЖ», «Спортинг» и еще восемь клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Еще пять участников пока неизвестны

В Лиге чемпионов завершился предпоследний тур. В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, после пяти туров определились 11 участников 1/8 финала:

Группа А : 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити», 🇫🇷 «ПСЖ»

: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити», 🇫🇷 «ПСЖ» Группа В : 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль», ?

: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль», ? Группа С : 🇳🇱 «Аякс», 🇵🇹 «Спортинг»

: 🇳🇱 «Аякс», 🇵🇹 «Спортинг» Группа D : 🇪🇸 «Реал», 🇮🇹 «Интер»

: 🇪🇸 «Реал», 🇮🇹 «Интер» Группа E : 🇩🇪 «Бавария», ?

: 🇩🇪 «Бавария», ? Группа F : 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед», ?

: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед», ? Группа G : ?

: ? Группа H: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси», 🇮🇹 «Ювентус»

Наиболее сложная ситуация – в группе G. Там на выход претендуют все четыре команды.