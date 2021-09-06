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Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Россия – Мальта, 7 сентября 2021 года
06 сентября, 10:59
Россия и Мальта встретятся 7 сентября в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.
Это третья игра России под руководством Валерия Карпина. Россия уже сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0). При Карпине дебютировали три игрока.
Сборная России лидирует в квалификации ЧМ-2022. На втором месте идет Хорватия – она уступает России из-за меньшего количества голов. Россия набрала десять очков за пять матчей.
Где смотреть матч Россия – Мальта
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