Россия
ЧМ-2022
Мальта
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #ЧМ-2022 #Мальта

Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Россия – Мальта, 7 сентября 2021 года

06 сентября, 10:59

Россия и Мальта встретятся 7 сентября в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.

Это третья игра России под руководством Валерия Карпина. Россия уже сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0). При Карпине дебютировали три игрока.

Сборная России лидирует в квалификации ЧМ-2022. На втором месте идет Хорватия – она уступает России из-за меньшего количества голов. Россия набрала десять очков за пять матчей.

Где смотреть матч Россия – Мальта

Прогноз на матч Россия – Мальта

Матч завершен
Россия
Смолов 10
Бакаев 84
2:0
Матч завершен
Мальта
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Россия победила, но все вокруг недовольны игрой – даже сам Карпин. Ударов так мало, что Кипр бил в два раза чаще
Ерохин – талисман. Почти за шесть лет клубы и сборная проиграли только два матча с его голами
Баринов давно мечтал о роли капитана России. Стал им уже в девятом матче за сборную
При Карпине в сборной России постоянно кто-то травмируется. За неделю – минус шесть игроков
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#ЧМ-2022
#Мальта