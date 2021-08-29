ПСЖ
Лига 1
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
«ПСЖ» обыграл «Реймс» в дебютном матче Месси. Победный дубль оформил Мбаппе
вчера, 23:39
«ПСЖ» победил «Реймс» со счетом 2:0. Мбаппе дважды забил с передач Ди Марии и Хакими. Он вышел в этом матче в стартовом составе, хотя «ПСЖ» ведет переговоры с «Реалом».
Лионель Месси дебютировал за «ПСЖ». В матче с «Реймсом» он появился на поле на 66-й минуте. Заменил Неймара. Впервые Месси сыграл не в «Барселоне» в клубном взрослом футболе.
«ПСЖ» занимает первое место в таблице Лиги 1. Клуб набрал 12 очков за четыре матча чемпионата.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые