ПСЖ
Лига 1
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
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#ПСЖ #Лионель Месси #Килиан Мбаппе #Лига 1

«ПСЖ» обыграл «Реймс» в дебютном матче Месси. Победный дубль оформил Мбаппе

вчера, 23:39

«ПСЖ» победил «Реймс» со счетом 2:0. Мбаппе дважды забил с передач Ди Марии и Хакими. Он вышел в этом матче в стартовом составе, хотя «ПСЖ» ведет переговоры с «Реалом».

Лионель Месси дебютировал за «ПСЖ». В матче с «Реймсом» он появился на поле на 66-й минуте. Заменил Неймара. Впервые Месси сыграл не в «Барселоне» в клубном взрослом футболе.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице Лиги 1. Клуб набрал 12 очков за четыре матча чемпионата.

Месси дебютировал за «ПСЖ»

Матч завершен
Реймс
Реймс
0:2
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 16
Мбаппе 64
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Источник:
Гол.ру
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