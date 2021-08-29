Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
Месси дебютировал за «ПСЖ»
12 минут назад
Лионель Месси вышел на поле в матче «ПСЖ» и «Реймса». Это игра четвертого тура Лиги 1. Месси появился на замену во втором тайме, когда заменил Неймара.
В этом матче он впервые в сезоне попал в заявку на игру «ПСЖ», но изначально остался на скамейке запасных.
Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. До этого он всю карьеру проводил в составе «Барселоны». Не продлил контракт из-за финансовых проблем клуба.
Лионелю Месси 34 года.
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