Месси дебютировал за «ПСЖ»

Лионель Месси вышел на поле в матче «ПСЖ» и «Реймса». Это игра четвертого тура Лиги 1. Месси появился на замену во втором тайме, когда заменил Неймара.

В этом матче он впервые в сезоне попал в заявку на игру «ПСЖ», но изначально остался на скамейке запасных.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. До этого он всю карьеру проводил в составе «Барселоны». Не продлил контракт из-за финансовых проблем клуба.

Лионелю Месси 34 года.