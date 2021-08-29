Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
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#Лионель Месси #Лига 1 #ПСЖ

Месси дебютировал за «ПСЖ»

12 минут назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Лионель Месси вышел на поле в матче «ПСЖ» и «Реймса». Это игра четвертого тура Лиги 1. Месси появился на замену во втором тайме, когда заменил Неймара.

В этом матче он впервые в сезоне попал в заявку на игру «ПСЖ», но изначально остался на скамейке запасных.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. До этого он всю карьеру проводил в составе «Барселоны». Не продлил контракт из-за финансовых проблем клуба.

Лионелю Месси 34 года.

Идет второй тайм
Реймс
Реймс
0:2
Идет второй тайм
Идет второй тайм
ПСЖ
Париж
Мбаппе 16
Мбаппе 64
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Источник:
Гол.ру
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