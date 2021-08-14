Поражение от «Брентфорда» – первое для «Арсенала» за 45 лет в стартовом туре АПЛ от новичка

Предыдущие пять результатов «Арсенала» в стартовых турах АПЛ:

В первом туре сезона-2021/22 «Арсенал» приехал в гости к «Брентфорду» и проиграл – 0:2. Это первое поражение «Арсенала» в стартовом туре сезона АПЛ от новичка Премьер-лиги за 45 лет – в 1976 году он проиграл «Бристолю».