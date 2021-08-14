Арсенал
АПЛ
Поражение от «Брентфорда» – первое для «Арсенала» за 45 лет в стартовом туре АПЛ от новичка
2 часа назад
Предыдущие пять результатов «Арсенала» в стартовых турах АПЛ:
- Сезон-2016/17 – поражение от «Ливерпуля» 3:4.
- Сезон-2017/18 – победа над «Лестером» 4:3.
- Сезон-2018/19 – поражение от «Манчестер Сити» 0:2.
- Сезон-2019/20 – победа над «Ньюкаслом» 1:0.
- Сезон-2020/21 – победа над «Фулхэмом» 3:0.
В первом туре сезона-2021/22 «Арсенал» приехал в гости к «Брентфорду» и проиграл – 0:2. Это первое поражение «Арсенала» в стартовом туре сезона АПЛ от новичка Премьер-лиги за 45 лет – в 1976 году он проиграл «Бристолю».
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