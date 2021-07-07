Евро-2020
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🏴🇩🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Англия – Дания, 7 июля 2021 года
07 июля, 20:39
В матче 1/2 финала Евро-2020 сборная Англии сыграет с Данией. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени.
- В финале Англия или Дания сыграет против Италии. Матч состоится в Лондоне 11 июля. Начало – в 22:00.
- В двух последних матчах Англия не побеждала Данию (ничья и поражение).
Стартовые составы:
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн.
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор, Стригер Ларсен, Хейбьерг, Делэни, Меле, Брайтвайт, Дольберг, Дамсгор.
Где смотреть матч Англия – Дания
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