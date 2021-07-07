🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Англия – Дания, 7 июля 2021 года

В матче 1/2 финала Евро-2020 сборная Англии сыграет с Данией. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени.

В финале Англия или Дания сыграет против Италии. Матч состоится в Лондоне 11 июля. Начало – в 22:00.

В двух последних матчах Англия не побеждала Данию (ничья и поражение).