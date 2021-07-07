Евро-2020
Англия
Дания
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#Евро-2020 #Англия #Дания

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Англия – Дания, 7 июля 2021 года

07 июля, 20:39

В матче 1/2 финала Евро-2020 сборная Англии сыграет с Данией. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени.

  • В финале Англия или Дания сыграет против Италии. Матч состоится в Лондоне 11 июля. Начало – в 22:00.
  • В двух последних матчах Англия не побеждала Данию (ничья и поражение).
Матч завершен
Англия
Кьер 39
Кейн 104
2:1
Матч завершен
Дания
Дамсгор 30

Стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор, Стригер Ларсен, Хейбьерг, Делэни, Меле, Брайтвайт, Дольберг, Дамсгор.

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Прогноз на матч Англия – Дания

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Источник:
УЕФА
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