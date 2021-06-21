🇷🇺🇩🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Россия – Дания, 21 июня 2021 года

Матч третьего тура Евро-2020 группы В между Россией и Данией пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало – в 22:00 по московскому времени. Игру покажет Первый канал.

Это первый официальный матч между Россией и Данией. Сейчас россияне идут на втором месте в группе, датчане – последние.

Из-за травмы матч пропустит Юрий Жирков. Он заменился в матче первого тура с Бельгией.