Евро-2020
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#Евро-2020 #Россия #Дания

🇷🇺🇩🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Россия – Дания, 21 июня 2021 года

39 минут назад

Матч третьего тура Евро-2020 группы В между Россией и Данией пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало – в 22:00 по московскому времени. Игру покажет Первый канал.

Это первый официальный матч между Россией и Данией. Сейчас россияне идут на втором месте в группе, датчане – последние.

Из-за травмы матч пропустит Юрий Жирков. Он заменился в матче первого тура с Бельгией.

Россия
-:-
Дания

Ориентировочные составы:

Россия: Сафонов, Баринов, Дивеев, Джикия, Марио Фернандес, Зобнин, Оздоев, Караваев, Миранчук, Головин, Дзюба.

Дания: Шмейхель, Мехле, Кьер, Кристенсен, Васс, Дамсгор, Хейбьерг, Дилэни, Поульсен, Корнелиус, Брайтуайт.

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Источник:
УЕФА
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