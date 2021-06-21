Евро-2020
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🇷🇺🇩🇰 Евро-2020: стартовые составы на матч Россия – Дания, 21 июня 2021 года
39 минут назад
Матч третьего тура Евро-2020 группы В между Россией и Данией пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало – в 22:00 по московскому времени. Игру покажет Первый канал.
Это первый официальный матч между Россией и Данией. Сейчас россияне идут на втором месте в группе, датчане – последние.
Из-за травмы матч пропустит Юрий Жирков. Он заменился в матче первого тура с Бельгией.
- У России эпидемия травм крайних защитников. За всех потащит один Караваев – чудо-затычка, который готов и слева, и справа.
- Мы все удивлялись, почему старый Жирков едет на Евро. А он установил рекорд России по возрасту – и сломался за 43 минуты.
- Черышев попал на Евро вообще без игр за сборную в 2021 году. Итог: Черчесов выпустил его – и заменил обратно.
- Огромная проблема России – травма Кудряшова. Он слишком важен для Черчесова, а заменить без вопроса некем.
Ориентировочные составы:
Россия: Сафонов, Баринов, Дивеев, Джикия, Марио Фернандес, Зобнин, Оздоев, Караваев, Миранчук, Головин, Дзюба.
Дания: Шмейхель, Мехле, Кьер, Кристенсен, Васс, Дамсгор, Хейбьерг, Дилэни, Поульсен, Корнелиус, Брайтуайт.
Где смотреть матч Россия – Дания
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