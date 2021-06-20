Евро-2020: где смотреть матч Россия – Дания, 21 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Россия и Дания сыграют в третьем туре группового этапа Евро-2020. Матч группы B стартует 21 июня в 22:00 по московскому времени.

Первый канал покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45 по Москве. В этом матче Россия может обеспечить себе место в плей-офф Евро-2020.

Сборная России занимает второе место в группе B. Она опережает Финляндию из-за победы в очном матче. Дания имеет ноль очков и идет последней.

Матч России и Дании пройдет в Копенгагене. На стадионе «Паркен» проходила единственная встреча в истории России и Дании. В 2012 году Россия выиграла со счетом 2:0.

Прогноз на матч Россия – Дания