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Евро-2020: где смотреть матч Россия – Дания, 21 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
час назад
Россия и Дания сыграют в третьем туре группового этапа Евро-2020. Матч группы B стартует 21 июня в 22:00 по московскому времени.
Первый канал покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45 по Москве. В этом матче Россия может обеспечить себе место в плей-офф Евро-2020.
Сборная России занимает второе место в группе B. Она опережает Финляндию из-за победы в очном матче. Дания имеет ноль очков и идет последней.
Матч России и Дании пройдет в Копенгагене. На стадионе «Паркен» проходила единственная встреча в истории России и Дании. В 2012 году Россия выиграла со счетом 2:0.
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