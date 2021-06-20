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#Россия #Евро-2020 #Дания

Евро-2020: прогноз на матч Россия – Дания, 21 июня 2021 года

15 минут назад

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия и Дания сыграют в третьем туре группового этапа Евро-2020. Матч пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен». Фанаты из России не попадут на игру из-за ограничений по коронавирусу.

Матч России и Дании начнется 21 июня в 22:00 по Москве. Котировки букмекеров:

  • Победа России – 5,00
  • Ничья – 3,90
  • Победа Дании – 1,72

Дания занимает последнее место в группе. Она имеет ноль очков за два матча. В рейтинге ФИФА команда идет на десятом месте. Россия в этом же в рейтинге занимает 38-е место.

Сборная России выиграла на групповом этапе у Финляндии, но проиграла 0:3 Бельгии. Поэтому имеет отрицательную разницу голов.

Россию устраивает ничья – четыре очка гарантируют ей место не ниже третьего. Поражение почти точно оставит Россию на четвертом месте в таблице.

Дания и Россия играли на взрослом уровне один раз – в 2012 году. Тогда Россия выиграла товарищескую игру со счетом 2:0.

Весной 2021 года Россия и Дания играли на групповом этапе молодежного Евро. Тогда Дания выиграла со счетом 3:0. В том матче основным защитником России был Игорь Дивеев.

Где смотреть матч Россия – Дания

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