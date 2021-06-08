УЕФА выпустил памятку о правильном произношении фамилий. Среди них есть российские «Div-ay-ev» и «Jooba»

Официальный сайт УЕФА опубликовал список игроков с правильными произношением их фамилий.

«С наступлением Евро-2020 англоговорящие люди во всем мире будут иметь дело с множеством сложных на вид имен и сочетаний гласных и согласных, которые кажутся непривычными. Не бойтесь: присоединяйтесь к нам и научитесь правильно произносить имена всех игроков», – призывает сайт.

В списке множество известных игроков – Куртуа, Вермален, Алдервейрелд, Гризманн, Канте, Нойер, Киммих, Кьеллини, Вейналдум и другие. Больше упоминаний получили польские игроки – их 13.

От России в список попали Игорь Дивеев и Артем Дзюба. «Igor Diveev – Div-ay-ev, Artem Dzyuba – Jooba», – так предлагает называть их УЕФА.

Евро-2020 стартует в пятницу, 11 июня. Турнир будет продолжаться до 11 июля.

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