Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года

Путь «Вильярреала» в плей-офф до финала ЛЕ:

В 1/16 финала пройден «Зальцбург» (2:0, 2:1).

Путь «Манчестер Юнайтед» в плей-офф до финала ЛЕ, кого он прошел:

Финал состоится 26 мая. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

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