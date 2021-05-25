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#Лига Европы #Манчестер Юнайтед #Вильярреал

Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года

29 минут назад

Путь «Вильярреала» в плей-офф до финала ЛЕ:

В 1/16 финала пройден «Зальцбург» (2:0, 2:1).

Путь «Манчестер Юнайтед» в плей-офф до финала ЛЕ, кого он прошел:

Финал состоится 26 мая. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы

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Источник:
Гол
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