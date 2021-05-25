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Манчестер Юнайтед
Вильярреал
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
29 минут назад
Путь «Вильярреала» в плей-офф до финала ЛЕ:
В 1/16 финала пройден «Зальцбург» (2:0, 2:1).
- В 1/8 – «Динамо» К (2:0, 2:0).
- В 1/4 финала – «Динамо» З (1:0, 2:1).
- В полуфинале он прошел «Арсенал» (2:1, 0:0).
Путь «Манчестер Юнайтед» в плей-офф до финала ЛЕ, кого он прошел:
- 1/16 финала – «Реал Сосьедад» (4:0, 0:0).
- 1/8 – «Милан» (1:1, 1:0).
- 1/4 – «Гранада» (2:0, 2:0).
- Полуфинал – «Рома» (6:2, 2:3).
Финал состоится 26 мая. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
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