Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы

26 мая «Вильярреал» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в финале Лиге Европы. Это будет первая встреча команд с 2008 года и четвертая вообще. Все предыдущие заканчивались нулевой ничьей.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ» – она начнется со студии в 21:45 по Москве.