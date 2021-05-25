Лига Европы
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Вильярреал
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#Лига Европы #Манчестер Юнайтед #Вильярреал

Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы

40 минут назад

26 мая «Вильярреал» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в финале Лиге Европы. Это будет первая встреча команд с 2008 года и четвертая вообще. Все предыдущие заканчивались нулевой ничьей.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ» – она начнется со студии в 21:45 по Москве.

Источник:
Гол
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