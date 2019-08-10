«МЮ» – лучшая команда Англии по общему числу подписок на игроков в инстаграме. Чемпион – Поль Погба

Портал Tank собрал данные о количестве подписчиков в инстаграме на игроков АПЛ. По результатам удалось составить таблицу популярности команд, самого популярного игрока и даже символическую сборную из футболистов с наибольшим количеством фолловеров.

Самая популярная команда с большим отрывом – «МЮ». 109 миллионов подписчиков всего на игроков этой команды. Примерно треть из этого числа приходится на Поля Погба. Самые популярные футболисты остальных команд из топ-6 – это Салах, Жезус, Озил, Виллиан и Кейн. Замыкает шестерку «Тоттенхэм».