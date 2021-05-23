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#Серия А #Милан #Ювентус #Аталанта #Наполи

От Италии в ЛЧ попали «Милан», «Аталанта» и «Ювентус». «Наполи» сыграет в Лиге Европы

вчера, 23:43

Перед началом 38-го тура Серии А в этой лиге была главная интрига – кто попадет в Лигу чемпионов, а кто – в ЛЕ. За это спорили «Милан», «Наполи», «Аталанта» и «Ювентус».

Вот результаты их матчей.

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:2
Матч завершен
Милан
Милан
Кессье 43
Кессье 90
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Ррахмани 60
1:1
Матч завершен
Верона
Верона
Фараони 69
Матч завершен
Болонья
Болонья
Орсолини 86
1:4
Матч завершен
Ювентус
Турин
Кьеза 6
Мората 29
Рабьо 45
Мората 47

По итогам этих встреч в Лиге чемпионов сыграют «Милан», «Аталанта» и «Ювентус». «Наполи» впервые с сезона-2018/19 сыграет в Лиге Европы.

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Источник:
Гол
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