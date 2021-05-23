Серия А
Ювентус
Милан
Наполи
Аталанта
От Италии в ЛЧ попали «Милан», «Аталанта» и «Ювентус». «Наполи» сыграет в Лиге Европы
вчера, 23:43
Перед началом 38-го тура Серии А в этой лиге была главная интрига – кто попадет в Лигу чемпионов, а кто – в ЛЕ. За это спорили «Милан», «Наполи», «Аталанта» и «Ювентус».
Вот результаты их матчей.
По итогам этих встреч в Лиге чемпионов сыграют «Милан», «Аталанта» и «Ювентус». «Наполи» впервые с сезона-2018/19 сыграет в Лиге Европы.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые