Болонья - Ювентус: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Болонья
Болонья
-:-

Болонья - Ювентус: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Ювентус
Турин
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
4
де Лигт
Матейс де Лигт
13
Данило
Данило
7
Роналду
Криштиану Роналду
25
Рабьо
Адриан Рабьо
5
Артур
Артур
33
Бернардески
Федерико Бернардески
22
Кьеза
Федерико Кьеза
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
-
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
-
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
38
Фработта
Джанлука Фработта
-
37
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
36
Ди Пардо
Алессандро Ди Пардо
-
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
-
14
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
41
Фаджоли
Николо Фаджоли
-

Прошлые матчи

24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
Ювентус
2
Болонья
0
22.06.2020 22 июня 2020 пн 22:45
Болонья
0 : 2
Ювентус
22.06.2020 22 июня 2020 пн 22:45
Болонья
0
Ювентус
2
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:45
Ювентус
2
Болонья
1
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Болонья
0 : 1
Ювентус
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Болонья
0
Ювентус
1
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 22:45
Болонья
0 : 2
Ювентус
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 22:45
Болонья
0
Ювентус
2
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
Ювентус
2 : 0
Болонья
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
Ювентус
2
Болонья
0
05.05.2018 05 мая 2018 сб 21:45
Ювентус
3 : 1
Болонья
05.05.2018 05 мая 2018 сб 21:45
Ювентус
3
Болонья
1
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Болонья
0 : 3
Ювентус
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Болонья
0
Ювентус
3
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
Болонья
1 : 2
Ювентус
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
Болонья
1
Ювентус
2
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 22:45
Ювентус
3 : 0
Болонья
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 22:45
Ювентус
3
Болонья
0
19.02.2016 19 февр. 2016 пт 22:45
Болонья
0 : 0
Ювентус
19.02.2016 19 февр. 2016 пт 22:45
Болонья
0
Ювентус
0
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 19:00
Ювентус
3 : 1
Болонья
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 19:00
Ювентус
3
Болонья
1
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:30
Ювентус
1 : 0
Болонья
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:30
Ювентус
1
Болонья
0
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 22:45
Болонья
0 : 2
Ювентус
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 22:45
Болонья
0
Ювентус
2
16.03.2013 16 марта 2013 сб 22:45
Болонья
0 : 2
Ювентус
16.03.2013 16 марта 2013 сб 22:45
Болонья
0
Ювентус
2
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
Ювентус
2
Болонья
1
07.03.2012 07 марта 2012 ср 20:30
Болонья
1 : 1
Ювентус
07.03.2012 07 марта 2012 ср 20:30
Болонья
1
Ювентус
1
08.12.2011 08 дек. 2011 чт 22:59
Ювентус
2 : 1
Болонья
08.12.2011 08 дек. 2011 чт 22:59
Ювентус
2
Болонья
1
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Ювентус
1 : 1
Болонья
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Ювентус
1
Болонья
1
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 22:45
Ювентус
0 : 2
Болонья
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 22:45
Ювентус
0
Болонья
2

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