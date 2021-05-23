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#АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед #Лестер

«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон

49 минут назад

Завершился 38-й тур АПЛ, который сформировал четверку клубов, попавших в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

«Ливерпуль» выиграл свой матч, «Челси» и «Лестер» проиграли.

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 18
Варди 52
2:4
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 41
Шмейхель 76
Бэйл 87
Бэйл 90
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 36
Мане 74
2:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Траоре 43
Эль-Гази 52
2:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Чилвел 70

В Лигу чемпионов отправились эти команды:

🔼 «Манчестер Сити»

🔼 «Манчестер Юнайтед»

🔼 «Ливерпуль»

🔼 «Челси»

В финале этой Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». 

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Источник:
Гол.ру
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