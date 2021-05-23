АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Манчестер Сити
Лестер
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
49 минут назад
Завершился 38-й тур АПЛ, который сформировал четверку клубов, попавших в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.
«Ливерпуль» выиграл свой матч, «Челси» и «Лестер» проиграли.
В Лигу чемпионов отправились эти команды:
🔼 «Ливерпуль»
🔼 «Челси»
В финале этой Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Манчестер Сити».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые