Лестер Сити - Тоттенхэм: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
-:-

Лестер Сити - Тоттенхэм: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
23 мая 2021, 18:00 МСК
23.05.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
6
Эванс
Джонни Эванс
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
21
Перейра
Рикарду Перейра
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
9
Варди
Джейми Варди
17
Перес
Айосе Перес
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
33
Томас
Люк Томас
-
46
Дэйли-Кэмпбелл
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
-
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
38
Лешабела
Такгало Лешабела
-
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
14
Родон
Джо Родон
25
Танганга
Джафет Танганга
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
27
Моура
Лукас Моура
10
Кейн
Гарри Кейн
45
Винисиус
Карлос Винисиус
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
33
Дэвис
Бен Дэвис
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
20
Алли
Деле Алли
-
54
Девайн
Элфи Девайн
-
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-

Прошлые матчи

20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:00
Тоттенхэм
3 : 0
Лестер Сити
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:00
Тоттенхэм
3
Лестер Сити
0
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:30
Лестер Сити
2 : 1
Тоттенхэм
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:30
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
1
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 16:30
Тоттенхэм
3 : 1
Лестер Сити
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 16:30
Тоттенхэм
3
Лестер Сити
1
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:45
Лестер Сити
0 : 2
Тоттенхэм
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:45
Лестер Сити
0
Тоттенхэм
2
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Тоттенхэм
5 : 4
Лестер Сити
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Тоттенхэм
5
Лестер Сити
4
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 22:45
Лестер Сити
2 : 1
Тоттенхэм
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 22:45
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
1
18.05.2017 18 мая 2017 чт 21:45
Лестер Сити
1 : 6
Тоттенхэм
18.05.2017 18 мая 2017 чт 21:45
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
6
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:00
Тоттенхэм
1 : 1
Лестер Сити
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:00
Тоттенхэм
1
Лестер Сити
1
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:45
Лестер Сити
0 : 2
Тоттенхэм
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:45
Лестер Сити
0
Тоттенхэм
2
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Лестер Сити
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
1
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
Тоттенхэм
2 : 2
Лестер Сити
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
Тоттенхэм
2
Лестер Сити
2
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
1 : 1
Тоттенхэм
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
1
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
4 : 3
Лестер Сити
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
4
Лестер Сити
3
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
1 : 2
Лестер Сити
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
Тоттенхэм
1
Лестер Сити
2
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Лестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
2

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