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Лестер Сити VS Тоттенхэм
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Лестер Сити - Тоттенхэм: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Лестер Сити
Лестер
-:-
Лестер Сити - Тоттенхэм: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
23 мая 2021, 18:00 МСК
23.05.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
6
Эванс
Джонни Эванс
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
21
Перейра
Рикарду Перейра
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
9
Варди
Джейми Варди
17
Перес
Айосе Перес
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
33
Томас
Люк Томас
-
46
Дэйли-Кэмпбелл
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
-
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
38
Лешабела
Такгало Лешабела
-
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
14
Родон
Джо Родон
25
Танганга
Джафет Танганга
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
27
Моура
Лукас Моура
10
Кейн
Гарри Кейн
45
Винисиус
Карлос Винисиус
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
33
Дэвис
Бен Дэвис
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
20
Алли
Деле Алли
-
54
Девайн
Элфи Девайн
-
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
Прошлые матчи
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:15
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:00
Тоттенхэм
3 : 0
Лестер Сити
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:00
Тоттенхэм
3
Лестер Сити
0
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:30
Лестер Сити
2 : 1
Тоттенхэм
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:30
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
1
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
16:30
Тоттенхэм
3 : 1
Лестер Сити
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
16:30
Тоттенхэм
3
Лестер Сити
1
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
22:45
Лестер Сити
0 : 2
Тоттенхэм
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
22:45
Лестер Сити
0
Тоттенхэм
2
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Тоттенхэм
5 : 4
Лестер Сити
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Тоттенхэм
5
Лестер Сити
4
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
22:45
Лестер Сити
2 : 1
Тоттенхэм
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
22:45
Лестер Сити
2
Тоттенхэм
1
18.05.2017
18 мая 2017
чт
21:45
Лестер Сити
1 : 6
Тоттенхэм
18.05.2017
18 мая 2017
чт
21:45
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
6
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 1
Лестер Сити
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:00
Тоттенхэм
1
Лестер Сити
1
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:45
Лестер Сити
0 : 2
Тоттенхэм
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:45
Лестер Сити
0
Тоттенхэм
2
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Лестер Сити
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
1
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
19:00
Тоттенхэм
2 : 2
Лестер Сити
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
19:00
Тоттенхэм
2
Лестер Сити
2
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
Лестер Сити
1 : 1
Тоттенхэм
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
17:00
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
1
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Тоттенхэм
4 : 3
Лестер Сити
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Тоттенхэм
4
Лестер Сити
3
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 2
Лестер Сити
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
18:00
Тоттенхэм
1
Лестер Сити
2
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
2
Новости
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
18 марта, 23:59
Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
1
#Эрик Ламела
14 марта, 21:27
1
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
#
Новости матча
«Динамо» Загреб выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
18 марта, 23:24
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
Девушка бросила Деле Алли, потому что он слишком часто играет в Fortnite
06 марта, 15:17
УЕФА поменял хозяина в первом матче «Тоттенхэма» и «Динамо» Загреб в Лиги Европы. Пара начнет игрой в Лондоне
01 марта, 19:49
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» впервые с апреля 2019 года
13 февраля, 22:26
«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» – 17 очков
13 февраля, 22:21