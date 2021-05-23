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Астон Вилла VS Челси
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Астон Вилла - Челси: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Астон Вилла
Бирмингем
-:-
Астон Вилла - Челси: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Челси
Лондон
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
23 мая 2021, 18:00 МСК
23.05.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
4
Конса
Эзри Конса
2
Кэш
Мэтти Кэш
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
25
Сансон
Морган Сансон
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
-
20
Баркли
Росс Баркли
-
19
Накамба
Марвелус Накамба
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
22
Зиеш
Хаким Зиеш
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
Прошлые матчи
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
Челси
1
Астон Вилла
1
21.06.2020
21 июня 2020
вс
18:15
Астон Вилла
1 : 2
Челси
21.06.2020
21 июня 2020
вс
18:15
Астон Вилла
1
Челси
2
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Челси
2 : 1
Астон Вилла
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Челси
2
Астон Вилла
1
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
14:45
Астон Вилла
0 : 4
Челси
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
14:45
Астон Вилла
0
Челси
4
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Челси
2 : 0
Астон Вилла
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Челси
2
Астон Вилла
0
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 2
Челси
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
Астон Вилла
1
Челси
2
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Челси
3 : 0
Астон Вилла
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Челси
3
Астон Вилла
0
15.03.2014
15 марта 2014
сб
20:30
Астон Вилла
1 : 0
Челси
15.03.2014
15 марта 2014
сб
20:30
Астон Вилла
1
Челси
0
21.08.2013
21 авг. 2013
ср
21:45
Челси
2 : 1
Астон Вилла
21.08.2013
21 авг. 2013
ср
21:45
Челси
2
Астон Вилла
1
11.05.2013
11 мая 2013
сб
14:45
Астон Вилла
1 : 2
Челси
11.05.2013
11 мая 2013
сб
14:45
Астон Вилла
1
Челси
2
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
19:00
Челси
8 : 0
Астон Вилла
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
19:00
Челси
8
Астон Вилла
0
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 4
Челси
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
Астон Вилла
2
Челси
4
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
Челси
1 : 3
Астон Вилла
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
Челси
1
Астон Вилла
3
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
16:30
Челси
3 : 3
Астон Вилла
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
16:30
Челси
3
Астон Вилла
3
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
19:30
Астон Вилла
0 : 0
Челси
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
19:30
Астон Вилла
0
Челси
0
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
19:00
Астон Вилла
0 : 3
Челси
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
19:00
Астон Вилла
0
Челси
3
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Челси
7 : 1
Астон Вилла
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Челси
7
Астон Вилла
1
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
14:45
Астон Вилла
2 : 1
Челси
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
14:45
Астон Вилла
2
Челси
1
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
15:45
Астон Вилла
0 : 1
Челси
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
15:45
Астон Вилла
0
Челси
1
05.10.2008
05 окт. 2008
вс
17:00
Челси
2 : 0
Астон Вилла
05.10.2008
05 окт. 2008
вс
17:00
Челси
2
Астон Вилла
0
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