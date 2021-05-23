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Ливерпуль VS Кристал Пэлас
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Ливерпуль - Кристал Пэлас: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
-:-
Ливерпуль - Кристал Пэлас: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
23 мая 2021, 18:00 МСК
23.05.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
19
Кабак
Озан Кабак
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
20
Жота
Диогу Жота
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
46
Уильямс
Рис Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
8
Кейта
Наби Кейта
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
25
Эзе
Эберечи Эзе
9
Айю
Жордан Айю
20
Бентеке
Кристиан Бентеке
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
6
Данн
Скотт Данн
-
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
21
C. Wickham
C. Wickham
-
38
Reece Hannam
Reece Hannam
-
Прошлые матчи
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
0 : 7
Ливерпуль
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
0
Ливерпуль
7
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:15
Ливерпуль
4 : 0
Кристал Пэлас
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:15
Ливерпуль
4
Кристал Пэлас
0
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 3
Кристал Пэлас
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:00
Ливерпуль
4
Кристал Пэлас
3
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
22:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Ливерпуль
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
22:00
Кристал Пэлас
0
Ливерпуль
2
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:30
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
Ливерпуль
1 : 0
Кристал Пэлас
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
0
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
18:30
Ливерпуль
1 : 2
Кристал Пэлас
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
18:30
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
2
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
19:30
Кристал Пэлас
2 : 4
Ливерпуль
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
19:30
Кристал Пэлас
2
Ливерпуль
4
06.03.2016
06 марта 2016
вс
16:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
06.03.2016
06 марта 2016
вс
16:30
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
Ливерпуль
1 : 2
Кристал Пэлас
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
2
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:30
Ливерпуль
1 : 3
Кристал Пэлас
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:30
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
3
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
20:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
20:30
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
16:30
Кристал Пэлас
3 : 1
Ливерпуль
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
16:30
Кристал Пэлас
3
Ливерпуль
1
05.05.2014
05 мая 2014
пн
22:00
Кристал Пэлас
3 : 3
Ливерпуль
05.05.2014
05 мая 2014
пн
22:00
Кристал Пэлас
3
Ливерпуль
3
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
17:00
Ливерпуль
3 : 1
Кристал Пэлас
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
17:00
Ливерпуль
3
Кристал Пэлас
1
Новости
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
19 марта, 18:15
«Лейпциг» вылетел из ЛЧ, сыграв с «Ливерпулем» два выездных матча. И еще заплатит деньги. Как?
1
#Лига чемпионов
11 марта, 01:41
1
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
2
Классный скилл игрока «Лейпцига». Каждый его пятый гол – победный, каждый шестой залетает в дополнительное время
#Александр Сорлот
28 февраля, 12:56
У Алиссона умер отец. Любимое воспоминание детства: отец падает в торт после победы Бразилии и бегает с глазурью на лице
#Алиссон
25 февраля, 13:53
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Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Заа – первый игрок АПЛ, который не встал на колено перед матчем. Считает, что такого протеста недостаточно
1
13 марта, 19:33
1
«Ливерпуль» победил «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
11 марта, 00:50
«Ливерпуль» в 2021 году за два матча в Венгрии забил голов больше, чем на «Энфилде»
11 марта, 00:41
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:55
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:53
«Ливерпуль» проиграл третий матч АПЛ подряд. В семи матчах Премьер-лиги у него шесть поражений
07 марта, 19:17