Ливерпуль - Кристал Пэлас: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
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Ливерпуль - Кристал Пэлас: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
23 мая 2021, 18:00 МСК
23.05.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
19
Кабак
Озан Кабак
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
20
Жота
Диогу Жота
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
46
Уильямс
Рис Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
8
Кейта
Наби Кейта
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
25
Эзе
Эберечи Эзе
9
Айю
Жордан Айю
20
Бентеке
Кристиан Бентеке
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
6
Данн
Скотт Данн
-
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
21
C. Wickham
C. Wickham
-
38
Reece Hannam
Reece Hannam
-

Прошлые матчи

19.12.2020 19 дек. 2020 сб 15:30
Кристал Пэлас
0 : 7
Ливерпуль
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 15:30
Кристал Пэлас
0
Ливерпуль
7
24.06.2020 24 июня 2020 ср 22:15
Ливерпуль
4 : 0
Кристал Пэлас
24.06.2020 24 июня 2020 ср 22:15
Ливерпуль
4
Кристал Пэлас
0
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:00
Ливерпуль
4 : 3
Кристал Пэлас
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:00
Ливерпуль
4
Кристал Пэлас
3
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 22:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Ливерпуль
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 22:00
Кристал Пэлас
0
Ливерпуль
2
31.03.2018 31 марта 2018 сб 14:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
31.03.2018 31 марта 2018 сб 14:30
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:00
Ливерпуль
1 : 0
Кристал Пэлас
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:00
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
0
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 18:30
Ливерпуль
1 : 2
Кристал Пэлас
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 18:30
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
2
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 19:30
Кристал Пэлас
2 : 4
Ливерпуль
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 19:30
Кристал Пэлас
2
Ливерпуль
4
06.03.2016 06 марта 2016 вс 16:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
06.03.2016 06 марта 2016 вс 16:30
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:00
Ливерпуль
1 : 2
Кристал Пэлас
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:00
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
2
16.05.2015 16 мая 2015 сб 19:30
Ливерпуль
1 : 3
Кристал Пэлас
16.05.2015 16 мая 2015 сб 19:30
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
3
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 20:30
Кристал Пэлас
1 : 2
Ливерпуль
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 20:30
Кристал Пэлас
1
Ливерпуль
2
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 16:30
Кристал Пэлас
3 : 1
Ливерпуль
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 16:30
Кристал Пэлас
3
Ливерпуль
1
05.05.2014 05 мая 2014 пн 22:00
Кристал Пэлас
3 : 3
Ливерпуль
05.05.2014 05 мая 2014 пн 22:00
Кристал Пэлас
3
Ливерпуль
3
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
Ливерпуль
3 : 1
Кристал Пэлас
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
Ливерпуль
3
Кристал Пэлас
1

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