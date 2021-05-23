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#АПЛ #Тоттенхэм #Лестер #Вест Хэм

«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков

47 минут назад

После завершения 38-го тура АПЛ определились все участники еврокубков от Англии.

«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон

В групповой этап Лиги Европы прошли «Лестер» и «Вест Хэм». Если бы «Лестер» победил, то обошел бы «Челси» (который тоже проиграл) и вышел в Лигу чемпионов.

В квалификационном раунде Лиги конференций сыграет «Тоттенхэм», который победил «Лестер» и занял седьмое место. «Арсенал» не попал в еврокубковую зону.

Матч завершен
Арсенал
Лондон
Пепе 49
Пепе 60
2:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 18
Варди 52
2:4
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 41
Шмейхель 76
Бэйл 87
Бэйл 90
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Форнальс 30
Форнальс 33
Райс 86
3:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
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Источник:
Гол.ру
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