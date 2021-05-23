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«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
47 минут назад
После завершения 38-го тура АПЛ определились все участники еврокубков от Англии.
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
В групповой этап Лиги Европы прошли «Лестер» и «Вест Хэм». Если бы «Лестер» победил, то обошел бы «Челси» (который тоже проиграл) и вышел в Лигу чемпионов.
В квалификационном раунде Лиги конференций сыграет «Тоттенхэм», который победил «Лестер» и занял седьмое место. «Арсенал» не попал в еврокубковую зону.
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