«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков

После завершения 38-го тура АПЛ определились все участники еврокубков от Англии.

«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон

В групповой этап Лиги Европы прошли «Лестер» и «Вест Хэм». Если бы «Лестер» победил, то обошел бы «Челси» (который тоже проиграл) и вышел в Лигу чемпионов.

В квалификационном раунде Лиги конференций сыграет «Тоттенхэм», который победил «Лестер» и занял седьмое место. «Арсенал» не попал в еврокубковую зону.