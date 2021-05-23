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АПЛ
Арсенал VS Брайтон & Хов
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Арсенал - Брайтон & Хов: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
-:-
Арсенал - Брайтон & Хов: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
23 мая 2021, 18:00 МСК
23.05.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
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Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
23
Луис
Давид Луис
22
Мари
Пабло Мари
21
Чамберс
Калум Чамберс
7
Сака
Букайо Сака
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
Запасные
33
Райан
Мэтью Райан
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
16
Холдинг
Роб Холдинг
-
6
Габриэль
Габриэль
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
32
Смит
Эмиль Смит
-
19
Пепе
Николя Пепе
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
34
Велтман
Йоэл Велтман
5
Данк
Льюис Данк
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
14
Лаллана
Адам Лаллана
18
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
9
Мопе
Нил Мопе
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
33
Берн
Дэн Берн
-
24
Проппер
Дэйви Проппер
-
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
-
19
Искьердо
Хосе Искьердо
-
22
Тау
Перси Тау
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Прошлые матчи
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Арсенал
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Брайтон & Хов
0
Арсенал
1
20.06.2020
20 июня 2020
сб
17:00
Брайтон & Хов
2 : 1
Арсенал
20.06.2020
20 июня 2020
сб
17:00
Брайтон & Хов
2
Арсенал
1
05.12.2019
05 дек. 2019
чт
23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
05.12.2019
05 дек. 2019
чт
23:15
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
05.05.2019
05 мая 2019
вс
18:30
Арсенал
1 : 1
Брайтон & Хов
05.05.2019
05 мая 2019
вс
18:30
Арсенал
1
Брайтон & Хов
1
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:15
Брайтон & Хов
1 : 1
Арсенал
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:15
Брайтон & Хов
1
Арсенал
1
04.03.2018
04 марта 2018
вс
16:30
Брайтон & Хов
2 : 1
Арсенал
04.03.2018
04 марта 2018
вс
16:30
Брайтон & Хов
2
Арсенал
1
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
19:00
Брайтон & Хов
2 : 3
Арсенал
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
19:00
Брайтон & Хов
2
Арсенал
3
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
18:00
Брайтон & Хов
2 : 3
Арсенал
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
18:00
Брайтон & Хов
2
Арсенал
3
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