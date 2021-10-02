Брайтон & Хов - Арсенал: 02 октября 2021 смотреть онлайн

Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
-:-

Брайтон & Хов - Арсенал: 02 октября 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
2 окт. 2021, 17:00 МСК
2.10.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
61
МакГилл
Том МакГилл
-
6
Карбовник
Михал Карбовник
-
14
Лаллана
Адам Лаллана
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Главный тренер
Грэм Поттер
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета

Прошлые матчи

23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Арсенал
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Брайтон & Хов
0
Арсенал
1
20.06.2020 20 июня 2020 сб 17:00
Брайтон & Хов
2 : 1
Арсенал
20.06.2020 20 июня 2020 сб 17:00
Брайтон & Хов
2
Арсенал
1
05.12.2019 05 дек. 2019 чт 23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
05.12.2019 05 дек. 2019 чт 23:15
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
05.05.2019 05 мая 2019 вс 18:30
Арсенал
1 : 1
Брайтон & Хов
05.05.2019 05 мая 2019 вс 18:30
Арсенал
1
Брайтон & Хов
1
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:15
Брайтон & Хов
1 : 1
Арсенал
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:15
Брайтон & Хов
1
Арсенал
1
04.03.2018 04 марта 2018 вс 16:30
Брайтон & Хов
2 : 1
Арсенал
04.03.2018 04 марта 2018 вс 16:30
Брайтон & Хов
2
Арсенал
1
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 14:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 14:00
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 19:00
Брайтон & Хов
2 : 3
Арсенал
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 19:00
Брайтон & Хов
2
Арсенал
3
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 18:00
Брайтон & Хов
2 : 3
Арсенал
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 18:00
Брайтон & Хов
2
Арсенал
3

Новости

Два года назад он играл в четвертой лиге, а сейчас едет на Евро с Испанией
#Роберт Санчес
24 мая, 18:08
Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»
#Микель Артета
07 мая, 13:21
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игрок «Вильярреала» получил удаление, лежа на носилках – потому что фолил на другом и травмировался сам
#Этьен Капу
30 апреля, 12:38
Фанаты «Арсенала» и «МЮ» протестуют против владельцев своих клубов: пиро, сожженный флаг США и гневные кричалки возле стадионов
#АПЛ
24 апреля, 22:33
Вратарь «Арсенала» не справился с прострелом и запустил мяч между ног – так клуб проиграл «Эвертону»
#Бернд Лено
24 апреля, 00:26
Текст дня. «Арсенал» в открытом письме публично извиняется перед фанатами за Суперлигу
#Арсенал
21 апреля, 01:20
Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
02 апреля, 13:33
# Новости матча
Никлас Бендтнер завершил карьеру игрока в 33 года. Теперь он учится на тренера
03 июня, 15:29
Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ
16 мая, 14:18
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
«Вильярреал» сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел в финал Лиги Европы
06 мая, 23:55
Озил спародировал приветствие Эмери в твиттере
06 мая, 23:08
Где смотреть полуфиналы Лиги Европы 6 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция
06 мая, 10:39
«Вильярреал» обыграл «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы. Победный гол забил 35-летний Альбиоль
29 апреля, 23:54
Где смотреть полуфиналы Лиги Европы 29 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция
28 апреля, 12:03