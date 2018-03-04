Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Данк 7
Мюррэй 26
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 43
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
4 марта 2018, 16:30 МСК
4.03.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
7'
7'
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
26'
26'
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
2
Бруно
Бруно
18
Голдсон
Коннор Голдсон
7
Каял
Бирам Каял
20
Мач
Солли Мач
16
Ульоа
Леонардо Ульоа
25
Локадия
Юрген Локадия
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
11
Озил
Месут Озил
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
29
Джака
Гранит Джака
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
43'
43'
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
24
Бельерин
Эктор Бельерин
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
16
Холдинг
Роб Холдинг
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа