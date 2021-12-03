Роналду забил 800-й и 801-й голы в игре с «Арсеналом». Его дубль помог «МЮ» победить

В матче 14-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» было забито пять голов. «МЮ» выиграл 3:2, дублем отметился Криштиану Роналду. Он замкнул прострел с фланга, а потом реализовал пенальти.

До матча с «Арсеналом» у него было 799 голов за клубы и сборную в карьере. Теперь у него 801 гол: