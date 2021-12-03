Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Роналду забил 800-й и 801-й голы в игре с «Арсеналом». Его дубль помог «МЮ» победить
13 часов назад
В матче 14-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» было забито пять голов. «МЮ» выиграл 3:2, дублем отметился Криштиану Роналду. Он замкнул прострел с фланга, а потом реализовал пенальти.
До матча с «Арсеналом» у него было 799 голов за клубы и сборную в карьере. Теперь у него 801 гол:
- 450 за «Реал»
- 130 за «МЮ»
- 115 за сборную Португалии
- 101 за «Ювентус»
- 5 за «Спортинг»
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
13 часов назад
0
Комментарий скрыт модератором
ответить