Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Арсенал

Роналду забил 800-й и 801-й голы в игре с «Арсеналом». Его дубль помог «МЮ» победить

13 часов назад

В матче 14-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» было забито пять голов. «МЮ» выиграл 3:2, дублем отметился Криштиану Роналду. Он замкнул прострел с фланга, а потом реализовал пенальти.

До матча с «Арсеналом» у него было 799 голов за клубы и сборную в карьере. Теперь у него 801 гол:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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jgjo77
13 часов назад
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