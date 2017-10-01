Матч завершен
Арсенал
Лондон
Монреаль 16
Ивоби 56
2:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
1 окт. 2017, 14:00 МСК
1.10.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
16'
16'
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
29
Джака
Гранит Джака
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
56'
56'
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
10
Уилшир
Джек Уилшир
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
2
Бруно
Бруно
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
37
Браун
Исайя Браун
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
18
Голдсон
Коннор Голдсон
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй