Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 50
1:2
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Уэбстер 36
Мопе 80
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
5 дек. 2019, 23:15 МСК
5.12.2019, 23:15 МСК
четверг
Составы
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
90
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
50'
50'
77
34
Джака
Гранит Джака
90
1
Лено
Бернд Лено
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
72
2
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
46
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
21
Чамберс
Калум Чамберс
3
Тирни
Киран Тирни
29
Гендузи
Маттео Гендузи
19
Пепе
Николя Пепе
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
80
18
Моуй
Аарон Моуй
90
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
7
Мопе
Нил Мопе
80'
80'
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
36'
36'
90
44
Коннолли
Аарон Коннолли
76
46
Альсате
Стивен Альсате
88
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
22
Монтойя
Мартин Монтойя
4
Даффи
Шейн Даффи
30
Бернардо
Бернардо
8
Биссума
Ив Биссума
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
11
Троссард
Леандро Троссард