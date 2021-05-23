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Вест Хэм VS Саутгемптон
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Вест Хэм - Саутгемптон: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Вест Хэм
Лондон
-:-
Вест Хэм - Саутгемптон: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
23 мая 2021, 18:00 МСК
23.05.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
15
Доусон
Крейг Доусон
23
Диоп
Исса Диоп
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
28
Соучек
Томаш Соучек
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
-
34
Тротт
Натан Тротт
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
14
Алвес
Фредерик Алвес
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
3
Бертранд
Райан Бертранд
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
23
Телла
Нейтан Телла
10
Адамс
Че Адамс
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
22
Салису
Мохаммед Салису
-
11
Редмонд
Натан Редмонд
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
31
Рэмси
Кейн Рэмси
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
65
Уоттс
Калеб Уоттс
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Прошлые матчи
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
0 : 1
Вест Хэм
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
0
Вест Хэм
1
04.05.2019
04 мая 2019
сб
17:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
04.05.2019
04 мая 2019
сб
17:00
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
27.12.2018
27 дек. 2018
чт
22:45
Саутгемптон
1 : 2
Вест Хэм
27.12.2018
27 дек. 2018
чт
22:45
Саутгемптон
1
Вест Хэм
2
31.03.2018
31 марта 2018
сб
17:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
31.03.2018
31 марта 2018
сб
17:00
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
Саутгемптон
3 : 2
Вест Хэм
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
Саутгемптон
3
Вест Хэм
2
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 3
Вест Хэм
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
Саутгемптон
1
Вест Хэм
3
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
18:00
Вест Хэм
0 : 3
Саутгемптон
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
18:00
Вест Хэм
0
Саутгемптон
3
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
20:30
Саутгемптон
1 : 0
Вест Хэм
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
20:30
Саутгемптон
1
Вест Хэм
0
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
20:30
Вест Хэм
2 : 1
Саутгемптон
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
20:30
Вест Хэм
2
Саутгемптон
1
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 3
Саутгемптон
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
Вест Хэм
1
Саутгемптон
3
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
18:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
18:00
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Саутгемптон
1 : 1
Вест Хэм
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Саутгемптон
1
Вест Хэм
1
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
Вест Хэм
4 : 1
Саутгемптон
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
Вест Хэм
4
Саутгемптон
1
Новости
Дебют пацана из «Саутгемптона» в старте: вышел и удалился через 79 секунд. А его клуб жестко влетел – 0:9
#Алекс Янкевиц
03 февраля, 02:12
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
#Вест Хэм
19 января, 18:15
Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
#Марк Райт
10 января, 20:44
Тренер «Саутгемптона» расплакался после матча. Не верит, что победил Клоппа, с которым его постоянно сравнивают
#Ральф Хазенхюттль
05 января, 11:30
Секреты «Ливерпуля»-1990. Далглиш поселил всех в одном районе, лично водил звезду к психологу и дрался за прозвище Наполеон
#Ливерпуль
26 июня 2020, 16:05
#
Новости матча
Нобл анонсировал уход из «Вест Хэма». Он играл в клубе с 2004 года, вылетал с ним из Премьер-лиги и возвращался
09 марта, 19:24
Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля
04 февраля, 10:57
«Манчестер Юнайтед» впервые за 10 лет забил 8+ голов в матче АПЛ
03 февраля, 01:20
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед»
24 января, 21:53
В сезоне АПЛ пока только «Вест Хэм» не бил пенальти
22 января, 11:15
Джек Уилшир подписал контракт с «Борнмутом». Он был без клуба три месяца
18 января, 20:49
«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше
08 января, 12:14
Стадионы в Лондоне снова закрыты для фанатов из-за коронавируса
15 декабря 2020, 11:28