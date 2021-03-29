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#Россия #Футбол #Словакия #ЧМ-2022

Во сколько начнется матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года

4 часа назад

Россия сыграет на выезде против Словакии в третьем матче квалификации к ЧМ-2022.

Матч пройдет 30 марта и начнется в 21:45 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет его в прямом эфире.

Словакия
-:-
Россия
  • Это будет десятый матч России и Словакии. В предыдущих девяти – абсолютное равенство: у каждой команды по три победы плюс три ничьи, а разница мячей – 8:8.
  • Россия и Словакия – соперники Хорватии, Словении, Кипра и Мальты по группе Н.
  • Россия выиграла 3:1 у Мальты и 2:1 у Словении. Результаты Словакии: 1:0 с Хорватией и 2:2 с Мальтой.
  • Это последний матч России весной 2021-го. 1 июня она сыграет товарищеский матч против Польши. Евро-2020 начнется для нашей команды матчем с Бельгией 12 июня.

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