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Во сколько начнется матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года
4 часа назад
- Это будет десятый матч России и Словакии. В предыдущих девяти – абсолютное равенство: у каждой команды по три победы плюс три ничьи, а разница мячей – 8:8.
- Россия и Словакия – соперники Хорватии, Словении, Кипра и Мальты по группе Н.
- Россия выиграла 3:1 у Мальты и 2:1 у Словении. Результаты Словакии: 1:0 с Хорватией и 2:2 с Мальтой.
- Это последний матч России весной 2021-го. 1 июня она сыграет товарищеский матч против Польши. Евро-2020 начнется для нашей команды матчем с Бельгией 12 июня.
Как раньше играли Россия и Словакия
Прогноз на матч Словакия – Россия
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