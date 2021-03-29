Как раньше играли Россия и Словакия

Россия сыграет со Словакией в десятом по счету матче в истории.

Каждая из команд выиграла по три раза и трижды сыграла вничью. Равенство даже в разнице мячей – 8:8.

В отборочных матчах было по одной победе и две ничьи.

Россия обыграла Словакию в гостях в квалификации к Евро-2012 – этот результат практически вывел нашу команду на турнир и лишил шансов соперника.

На Евро-2016 Словакия выиграла у России 2:1 во втором туре.

Наиболее часто из соперников по группе Н Россия встречалась со Словакией – девять раз. Со Словенией – шесть, с Кипром – пять, с Хорватией – четыре, с Мальтой – два матча.

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