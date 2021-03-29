Россия
ЧМ-2022
Футбол
Словакия
Как раньше играли Россия и Словакия
2 часа назад
Россия сыграет со Словакией в десятом по счету матче в истории.
- Каждая из команд выиграла по три раза и трижды сыграла вничью. Равенство даже в разнице мячей – 8:8.
- В отборочных матчах было по одной победе и две ничьи.
- Россия обыграла Словакию в гостях в квалификации к Евро-2012 – этот результат практически вывел нашу команду на турнир и лишил шансов соперника.
- На Евро-2016 Словакия выиграла у России 2:1 во втором туре.
Наиболее часто из соперников по группе Н Россия встречалась со Словакией – девять раз. Со Словенией – шесть, с Кипром – пять, с Хорватией – четыре, с Мальтой – два матча.
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