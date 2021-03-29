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#Россия #Футбол #Словакия #ЧМ-2022

Прогноз на матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года

2 часа назад

Россия проведет в гостях против Словакии третий отборочный матч к ЧМ-2022. Он состоится 30 марта, начало – в 21:45 по московскому времени.

Котировки и прогнозы букмекеров:

  • Победа России – 1,99.
  • Ничья – 3,45.
  • Победа Словакии – 4,75.

Дополнительные ставки:

  • Словакия не проиграет – 1,98.
  • Победа с сухим счетом - Россия или Словения – 2,15.
  • Тотал меньше 2,5 – 1,8.

«Что касается результата, самый простой ответ – любого тренера всегда удовлетворит победа. Дарить нам никто ничего не будет. За победу надо бороться», – сказал перед игрой Станислав Черчесов и отказался обсуждать сильные стороны соперника.

Также известно, что со Словакией не сыграют Смольников и Жиров. У Смольникова травма, Жиров, как футболист «Зандхаузена», не может играть из-за коронавирусных ограничений между Словакией и Германией.

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