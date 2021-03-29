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Прогноз на матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года
2 часа назад
Россия проведет в гостях против Словакии третий отборочный матч к ЧМ-2022. Он состоится 30 марта, начало – в 21:45 по московскому времени.
Котировки и прогнозы букмекеров:
- Победа России – 1,99.
- Ничья – 3,45.
- Победа Словакии – 4,75.
Дополнительные ставки:
- Словакия не проиграет – 1,98.
- Победа с сухим счетом - Россия или Словения – 2,15.
- Тотал меньше 2,5 – 1,8.
«Что касается результата, самый простой ответ – любого тренера всегда удовлетворит победа. Дарить нам никто ничего не будет. За победу надо бороться», – сказал перед игрой Станислав Черчесов и отказался обсуждать сильные стороны соперника.
Также известно, что со Словакией не сыграют Смольников и Жиров. У Смольникова травма, Жиров, как футболист «Зандхаузена», не может играть из-за коронавирусных ограничений между Словакией и Германией.
Как раньше играли Россия и Словакия
Во сколько начнется матч Словакия – Россия
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