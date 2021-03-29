Где смотреть матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года

Сборная России проведет третий матч квалификации к ЧМ-2022 в гостях против Словакии. Игра пройдет 30 марта в Трнаве и начнется в 21:45 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:35.

Игру также покажет «Телеспорт» с комментариями Василия Уткина.