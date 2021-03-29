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#Россия #Футбол #Словакия #ЧМ-2022

Где смотреть матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года

4 часа назад

Сборная России проведет третий матч квалификации к ЧМ-2022 в гостях против Словакии. Игра пройдет 30 марта в Трнаве и начнется в 21:45 по московскому времени.

Словакия
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Россия
  • В группе с Россией и Словакией выступают Словения, Хорватия, Кипр и Мальта.
  • Россия победила 3:1 Мальту и 2:1 Словению, Словакия выиграла 1:0 у Хорватии и сыграла вничью 2:2 с Мальтой.
  • Следующий матч Россия проведет 1 июня против Польши, он будет товарищеским. Евро-2020 начнется для нашей команды матчем с Бельгией 12 июня.

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