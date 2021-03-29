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Где смотреть матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года
4 часа назад
Сборная России проведет третий матч квалификации к ЧМ-2022 в гостях против Словакии. Игра пройдет 30 марта в Трнаве и начнется в 21:45 по московскому времени.
- Смотреть игру в прямом эфире можно на «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:35.
- Игру также покажет «Телеспорт» с комментариями Василия Уткина.
- В группе с Россией и Словакией выступают Словения, Хорватия, Кипр и Мальта.
- Россия победила 3:1 Мальту и 2:1 Словению, Словакия выиграла 1:0 у Хорватии и сыграла вничью 2:2 с Мальтой.
- Следующий матч Россия проведет 1 июня против Польши, он будет товарищеским. Евро-2020 начнется для нашей команды матчем с Бельгией 12 июня.
Как раньше играли Россия и Словакия
Прогноз на матч Словакия – Россия
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