«Я не доживу до завтрашнего дня». Как 20 лет назад ждали матча Россия – Украина
Ровно 20 лет назад этот день, 8 октября, был последним перед игрой Россия – Украина, который тогда называли едва ли не матчем века.
В борьбе за выход на Евро-2000 сборная России проиграла три первых матча квалификации. Казалось, шансов на выход практически нет. Во главе сборной Анатолия Бышовца сменил Олег Романцев, и команда выиграла шесть следующих матчей, включая даже игру против действующих чемпионов мира французов на «Стад де Франс».
Перед последним матчем в «Лужниках» против украинцев было ясно: победа обеспечит прямой выход на Евро (первое место), ничья почти точно оставит даже вне зоны стыковых матчей (второго места). Расклад был таким:
1. Украина – 19
2. Россия – 18
3. Франция – 18
4. Исландия – 15
Для того чтобы при ничьей оказаться в стыках нам нужно было, чтобы Франция не победила дома Исландию. Та, в свою очередь, имела небольшой шанс на второе место – должна была побеждать французов и надеяться на победу Украины. Исландцы даже заселились в тот же отель, что и ранее Россия (победила Францию) и Украина (сыграла вничью).
Ведя 2:0, французы пропустили дважды от исландцев, но все-таки выиграли 3:2. Других раскладов и не ожидалось, так что ни о какой ничьей в домашнем матче сборной России и быть не могло. Побеждаем – выходим напрямую. Любой другой результат – отправляет нас мимо Евро-2000.
Что происходило за день до матча, 8 октября:
• Сборная Украины прилетела в аэропорт Внуково чартером из Киева, но без Валерия Лобановского – консультанта команды. У него поднялась температура перед игрой. Журналистам в аэропорту не удалось пообщаться с командой, так же дела обстояли и на вечерней тренировке.
• В Киеве на площади Независимости установили огромный телеэкран, причем не только для футбола, было еще одно событие: на тот момент боксер Виталий Кличко дрался с американцем Эдом Махоном (победил его нокаутом в третьем раунде).
• По состоянию на 8 октября было аккредитовано примерно 500 журналистов, в том числе из Франции, Германии, Испании, Италии и даже Алжира.
• У украинского форварда Сергея Реброва (сейчас – главный тренер венгерского «Ференцвароша») перед игрой родился сын.
• Андрей Шевченко уже считался суперзвездой европейского футбола. Накануне игры после матча с «Лацио» за «Милан», где Шева сделал хет-трик, он прилетел в Киев с пересадками через Рим и Цюрих и сравнил матч Россия – Украина с игрой «Интер» – «Милан»: «Это дерби. Думаю, мы справимся».
«Помню, как шел по двору – и бабульки на скамейке обсуждали Россию – Украину; как садился в кафе – и солидные дядечки в костюмах и галстуках под бутылочку беленькой предвкушали предстоящий матч… Это было первое тотальное футболопомешательство в стране после развала Союза», – позже рассказывал об этом матче Игорь Рабинер.
На спартаковской гостевой «ВВ» в тот день шли обсуждения. Вместе с ними – шутки, нервы, ожидания.
«Если случится невероятное и непоправимое – и мы не выиграем этот матч, и выбитый Филей от ворот пятнистый мяч попадет в затылок великому Шевченко и отскочит прямо в наши ворота косвенно тем самым подтвердив все величие последнего - что ж - нам не привыкать к ударам судьбы», – ys.
«Мое мнение такое: если с такими болелами, как мы, Россия умудрится не выиграть, значит, нечистые силы все-таки существуют», – Джим Хокинс.
«Я как на иголках. Я не доживу до завтрашнего дня, а если доживу, но проснувшись утром и поняв, что сегодня меня не будет в Луже, то умру, это точно», – Valdemar.
«Блин, два дня уже мне снится футбол, Мачт века, и просыпаюсь помятым и невыспавшимся. Причем, во сне непонятно, кто кому забивает», – Ector.
«Ну вот, сразу стало легче на душе - Ельцин будет смотреть футбол, результат предсказать не берется, но верит, что россияне (понимаешь) сделают все возможное, чтобы добиться нужного результата. Теперь, когда монаршее благословление получено, наши футболисты просто обязаны оправдать столь высокое доверие...», – Alex Green.
«Без вратаря ни одна команда выиграть не может. Поэтому Фил должен играть завтра, как никогда не играл, и тогда Россия победит. Если Фил или Руслан завтра не покажут свою лучшую игру, то Шева и правду может натворить чего-нибудь, что вспоминать будет горько», – Александр Пермский.
До главного на тот момент матча в пока еще небольшой футбольной сборной России оставались сутки.