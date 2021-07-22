Бразилец Ришарлисон поспорил с клубом из-за Олимпиады – где провел рукой по горлу, отпраздновав гол и забив три за полчаса
Бразилия обыграла Германию (4:2) в первом матче на Олимпиаде-2020. Все решил Ришарлисон – он оформил хет-трик за первые полчаса. Потом Бразилия получала право на пенальти, но его неудачно исполнил Кунья. Opta Joe пишет, что Ришарлисон стал первым игроком из АПЛ с хет-триком на Олимпиадах.
Здесь же интересно его празднование первого гола. Были привычные танцы, но именно после первого мяча Ришарлисон несколько раз провел рукой по горлу. На этом видео такое празднование Ришарлисона можно посмотреть с 15-й секунды:
Еще он кусал эмблему сборной Бразилии, а твиттер-аккаунт бразильцев в этот момент вспоминал другое празднование Ришарлисона. Он копирует походку голубей. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале.
Ришарлисон отыграл в этом матче 73 минуты – потом заменился. Летом он уже выходил за сборную Бразилии на Кубке Америки-2021. Там его команда дошла до финала, а Ришарлисон поучаствовал в семи играх и забил один гол. В пяти матчах Кубка Америки он выходил в стартовом составе. Вместо возвращения в «Эвертон» – командировка в другую сборную.
В сборной Бразилии на Олимпиаде именно Ришарлисон – главная звезда. Но сам он чуть не пролетел мимо турнира. Напоминаем: на Олимпиаде участвуют игроки не старше 23 лет (можно делать три исключения). Клубы не обязаны отпускать игроков на Олимпиаду, потому что она накладывается на финальный этап подготовки к сезону в ведущих чемпионатах.
Сразу после Кубка Америки Ришарлисон позвонил в «Эвертон». «Я провел весь день в спорах с руководителями, набрал тренеру. Для меня важно получить этот опыт перед ЧМ, стать зрелым. Когда я услышал о разрешении «Эвертона», очень обрадовался», – рассказывал Ришарлисон. В сезоне-2020/21 он был основным игроком: провел 34 матча, забил семь голов и отдал три паса.
Если Бразилия дойдет до финала Олимпиады, Ришарлисон не успеет подготовиться к старту сезона. АПЛ стартует через неделю после завершения Олимпиады. Поэтому «Эвертон» даже отдельно прояснял ситуацию для фанатов через интервью Рафаэля Бенитеса. Он рассказывал, что отсутствие Ришарлисона в августе может сыграть и в пользу команды.
Бенитес говорил: «Я общался с ним – у него в голове была Олимпиада. Надо было разобраться с его ситуацией. Мы сделали это. Он счастлив, потому что смог поехать туда. Но знает, что должен нам что-то вернуть за нашу поддержку. Его отсутствие в начале сезона может быть потерей, но будет и огромным стимулом в остальной части чемпионата. Он постарается вернуть долг».
«Эвертон» радуется его успеху в соцсетях. Подключился даже «Флуминенсе» – его бывший клуб в Бразилии. Настойчивость Ришарлисона отмечает даже официальный твиттер FIFA: «Он просил, спорил, умолял об игре на Олимпиаде. Сделал хет-трик за первые 30 минут дебютного матча Бразилии против Германии. Пришло время Помбо».