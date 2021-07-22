Бразилец Ришарлисон поспорил с клубом из-за Олимпиады – где провел рукой по горлу, отпраздновав гол и забив три за полчаса

Ришарлисон отыграл в этом матче 73 минуты – потом заменился. Летом он уже выходил за сборную Бразилии на Кубке Америки-2021. Там его команда дошла до финала, а Ришарлисон поучаствовал в семи играх и забил один гол. В пяти матчах Кубка Америки он выходил в стартовом составе. Вместо возвращения в «Эвертон» – командировка в другую сборную.

В сборной Бразилии на Олимпиаде именно Ришарлисон – главная звезда. Но сам он чуть не пролетел мимо турнира. Напоминаем: на Олимпиаде участвуют игроки не старше 23 лет (можно делать три исключения). Клубы не обязаны отпускать игроков на Олимпиаду, потому что она накладывается на финальный этап подготовки к сезону в ведущих чемпионатах.

Сразу после Кубка Америки Ришарлисон позвонил в «Эвертон». «Я провел весь день в спорах с руководителями, набрал тренеру. Для меня важно получить этот опыт перед ЧМ, стать зрелым. Когда я услышал о разрешении «Эвертона», очень обрадовался», – рассказывал Ришарлисон. В сезоне-2020/21 он был основным игроком: провел 34 матча, забил семь голов и отдал три паса.