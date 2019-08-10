АПЛ
Футбол
Поль Погба
Челси
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Арсенал
Поделиться:
Комментарии:
0
#АПЛ #Футбол #Ливерпуль #Манчестер Сити #Тоттенхэм #Манчестер Юнайтед #Челси #Арсенал #Поль Погба

«МЮ» – лучшая команда Англии по общему числу подписок на игроков в инстаграме. Чемпион – Поль Погба

10 августа 2019, 14:19

AFLO / Global Look Press

Портал Tank собрал данные о количестве подписчиков в инстаграме на игроков АПЛ. По результатам удалось составить таблицу популярности команд, самого популярного игрока и даже символическую сборную из футболистов с наибольшим количеством фолловеров.

Самая популярная команда с большим отрывом – «МЮ». 109 миллионов подписчиков всего на игроков этой команды. Примерно треть из этого числа приходится на Поля Погба. Самые популярные футболисты остальных команд из топ-6 – это Салах, Жезус, Озил, Виллиан и Кейн. Замыкает шестерку «Тоттенхэм».

TANK

Наименее популярная команда – «Шеффилд Юнайтед», в общей сложности нет даже миллиона пользователей. Причем самый популярный игрок – Дин Хендерсон – «Шеффилду» не принадлежит, он арендован у «МЮ».

Топ-5 самых популярных игроков у главных команд Англии выглядит следующим образом (в порядке убывания):

  • «Ман Сити»: Жезус, Агуэро, Де Брюйне, Браво, Стерлинг;
  • «Ливерпуль»: Салах, Фирмино, Алиссон, ван Дейк, Мане;
  • «Челси»: Виллиан, Канте, Педро, Ковачич, Батшуайи;
  • «Арсенал»: Озил, Луис, Обамеянг, Эльнени, Бельерин;
  • «МЮ»: Погба, Де Хеа, Санчес, Рэшфорд, Лингард.

А вот как выглядит символическая сборная самых популярных по подпискам в инстаграме игроков АПЛ в классической расстановке 4-4-2. К линии защиты тут возникают вопросы, тренер – Фрэнк Лэмпард, но в целом команда симпатичная.

TANK

Чтобы не потерять гол — подпишись на соцсети. там удобно и интересно
Все фото: AFLO / Global Look Press
Небольшие интересные истории из мирового футбола
У «Фиорентины» самые дорогие футболки. Серия А опережает по ценам другие ведущие лиги
Громкое представление Дани Алвеса в «Сан-Паулу»: 40 тысяч фанатов, передача номера, поцелуй эмблемы
«Зенит» затроллил Малкома за тот сорванный трансфер в «Рому». Все в восторге – даже «Рома»
В Америке божит клуб, в составе которого граждане 12 разных стран
Обидная история для Роши. Забил мяч, получил карточку, VAR отменил гол, а карта осталась
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АПЛ
#Футбол
#Ливерпуль
#Манчестер Сити
#Тоттенхэм
#Манчестер Юнайтед
#Челси
#Арсенал
#Поль Погба