«МЮ» – лучшая команда Англии по общему числу подписок на игроков в инстаграме. Чемпион – Поль Погба
Портал Tank собрал данные о количестве подписчиков в инстаграме на игроков АПЛ. По результатам удалось составить таблицу популярности команд, самого популярного игрока и даже символическую сборную из футболистов с наибольшим количеством фолловеров.
Самая популярная команда с большим отрывом – «МЮ». 109 миллионов подписчиков всего на игроков этой команды. Примерно треть из этого числа приходится на Поля Погба. Самые популярные футболисты остальных команд из топ-6 – это Салах, Жезус, Озил, Виллиан и Кейн. Замыкает шестерку «Тоттенхэм».
Наименее популярная команда – «Шеффилд Юнайтед», в общей сложности нет даже миллиона пользователей. Причем самый популярный игрок – Дин Хендерсон – «Шеффилду» не принадлежит, он арендован у «МЮ».
Топ-5 самых популярных игроков у главных команд Англии выглядит следующим образом (в порядке убывания):
- «Ман Сити»: Жезус, Агуэро, Де Брюйне, Браво, Стерлинг;
- «Ливерпуль»: Салах, Фирмино, Алиссон, ван Дейк, Мане;
- «Челси»: Виллиан, Канте, Педро, Ковачич, Батшуайи;
- «Арсенал»: Озил, Луис, Обамеянг, Эльнени, Бельерин;
- «МЮ»: Погба, Де Хеа, Санчес, Рэшфорд, Лингард.
А вот как выглядит символическая сборная самых популярных по подпискам в инстаграме игроков АПЛ в классической расстановке 4-4-2. К линии защиты тут возникают вопросы, тренер – Фрэнк Лэмпард, но в целом команда симпатичная.