Самый ядреный пранкер в истории спорта. Сажал друга в лимузин к Фергюсону, прикинулся игроком в ЛЧ, тушил Невилла фразой «Завали хлебало»
18 апреля 2001 года вместе с «Манчестер Юнайтед» на предматчевое фото перед игрой с «Баварией» внезапно вышел какой-то неизвестный парень. Некоторые футболисты заметили странного персонажа рядом (у него не совпадали шорты + не было логотипа ЛЧ на рукаве), но на всякий случай не выгнали. Парень встал около Энди Коула, сфотографировался и ушел на трибуну.
На следующий день полиция Мюнхена объявила его в розыск. Но не нашла. Этим парнем был британец Карл Пауэр. Когда немецкая полиция активизировалась, он уже был в Манчестере и праздновал успешный пранк с друзьями.
Как два друга бесили Фергюсона: залезли в его лимузин и сами запустили слух про «Ман Сити»
Карл Пауэр – обычный фанат «МЮ». Он родился в пригороде Манчестера, в детстве пытался заиграть в клубной академии, а после старался ходить на все домашние и выездные матчи клуба. Но просто сидеть на трибуне ему стало скучно.
В какой-то момент Пауэр подумал: а если выбегать на поле во всяких видах спорта? Обсудил с другом детства Томми Данном: «Я знаю Томми, наверное, тысячу лет. Мы все время много смеялись и постоянно разыгрывали друзей. Мы вообще не изменились с нашего детства».
Данн и Пауэр с 1996-го ездили за «МЮ» и снимали фрагменты игр и тренировок. Сначала копировали записи на кассеты и продавали другим фанатам. Потом расширили выбор контента и стали пробиваться ближе к команде.
Они пробирались на тренировочные поля и в раздевалки. Прикидывались сотрудниками пресс-службы клуба и журналистами на пресс-конференциях. Однажды Данн выдумал слух о предложении Алексу Фергюсону от «Ман Сити». И задал этот вопрос самому Фергюсону. Тот сидел и на полном серьезе объяснял, что это полная чушь.
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Еще один прикол Данна для Фергюсона. Однажды после матча АПЛ он сел в его лимузин. Пауэр отвлек охранника, а когда отошел, Данн уже был рядом с Фергюсоном. Охранник подумал, что это друг или сопровождающий, и обоих пропустил в машину.
Данн вспоминал:
«Фергюсон повернулся и спросил, что я здесь делаю. Там были я, водитель, Фергюсон и его помощник. Я врубил дурака и попросил Фергюсона довезти меня до города. Он молчал и смотрел на меня безумными глазами. Я смягчил обстановку и спросил, кого бы он хотел видеть в полуфинале Лиги чемпионов. Меня высадили».
«Я даже поссать без труда не мог». Как бандиты порезали Пауэра мачете
Пауэр еще больше зарядился азартом розыгрышей после одного трагичного эпизода. Однажды он опаздывал на свидание и зашел в телефонную будку – предупредить девушку. Когда он набирал номер, из-за кустов вышли неизвестные в лыжных масках, вытащили его из будки, сильно избили и порезали ноги мачете.
Израненный Пауэр доковылял до парка и нашел полицию. Он потерял много крови и провел несколько месяцев в инвалидной коляске. Но лучше понял ценность веселого задора.
«Это был ад. Я даже поссать без труда не мог. Но этот случай не убил во мне оптимизм».
Друг Томми Данн отвалился от дела через пару лет: завел семью, а жена ругалась на его постоянные вызовы в полицию. Дальше Пауэр пранковал один.
Лайфстайл пранкера: оказаться на подиуме рядом с Шумахером и сыграть на корте Уимблдона
Вот некоторые пранки Пауэра:
🏏 В 2001 году он вышел на поле в матче сборной Англии по крикету. Обман вскрылся, когда Пауэр облажался сам: ему позвонила подруга, и он инстинктивно снял шлем, чтобы ответить. Потом осознал прокол и ушел в подтрибунку.
🏎 В 2002 году появился на награждении после Гран-При Сильверстоуна. В том году в топ-3 попали Михаэль Шумахер, Рубенс Баррикелло и Хаун Пабло Монтойя. Пауэр вышел за ними в красном комбинезоне (похожий на форму «Феррари»). Но его остановила охрана.
Пауэр рассказывал, что они вместе с Данном проникли в переносной туалет. Потом, когда охранник посмотрел в другую сторону, прошмыгнули мимо. Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун потратил на организацию безопасности Гран-при 10 млн фунтов, но Пауэр все равно пробрался на подиум.
🎾 В том же году на Уимблдоне они с сыном Данна сыграли матч: выбежали на корт в перерыве и несколько раз поотбивали мячик. Потом их увела охрана.
🏈 В апреле-2002 Данн выбежал в форме сборной Англии по регби перед матчем Кубка шести наций с Италией. Он исполнил хаку вместе с командой и ушел с поля. Пауэр в это время пытался выйти на поле со стороны фанатской трибуны. Их розыгрыш закончился неудачей.
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Пауэр не собирался останавливаться. Но после терактов в США в 2001-м организаторы всех мероприятий резко повысили уровень охраны. Тогда Пауэр постепенно осознал, что в новом мире из-за своих приколов он реально может сесть в тюрьму. И ушел. Английская пресса до сих пор часто называет его величайшим спортивным пранкером.
***
Однажды у Пауэра спросили, какой его любимый пранк. И он ожидаемо ответил, что выход на поле с «МЮ» перед «Баварией».
«Меня заметил Гари Невилл. Он спросил, кто я такой и какого черта забыл на поле. Я просто ответил ему: «Завали хлебало. Я делаю это ради Эрика Кантона». Я понятия не имею, почему я сказал это. Я просто обожал Кантона. Самое интересное, что Гари отвернулся и сел на колено, чтобы сфотографироваться.
Я не осуждаю себя и Томми [Данна]. Почему? Просто мы делали веселые вещи. В такой серьезной штуке, как спорт, должна быть капелька юмора».
Сейчас Пауэр все еще живет в Манчестере. Год назад один манчестерский фотограф заснял его вместе с Данном для портфолио.