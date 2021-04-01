Самый ядреный пранкер в истории спорта. Сажал друга в лимузин к Фергюсону, прикинулся игроком в ЛЧ, тушил Невилла фразой «Завали хлебало»

Жвачка Фергюсона – часть культуры. На eBay ее продают за полмиллиона, а в Иране посвящают спектакль

Еще один прикол Данна для Фергюсона. Однажды после матча АПЛ он сел в его лимузин. Пауэр отвлек охранника, а когда отошел, Данн уже был рядом с Фергюсоном. Охранник подумал, что это друг или сопровождающий, и обоих пропустил в машину.

Данн вспоминал:

«Фергюсон повернулся и спросил, что я здесь делаю. Там были я, водитель, Фергюсон и его помощник. Я врубил дурака и попросил Фергюсона довезти меня до города. Он молчал и смотрел на меня безумными глазами. Я смягчил обстановку и спросил, кого бы он хотел видеть в полуфинале Лиги чемпионов. Меня высадили».

«Я даже поссать без труда не мог». Как бандиты порезали Пауэра мачете

Пауэр еще больше зарядился азартом розыгрышей после одного трагичного эпизода. Однажды он опаздывал на свидание и зашел в телефонную будку – предупредить девушку. Когда он набирал номер, из-за кустов вышли неизвестные в лыжных масках, вытащили его из будки, сильно избили и порезали ноги мачете.

Израненный Пауэр доковылял до парка и нашел полицию. Он потерял много крови и провел несколько месяцев в инвалидной коляске. Но лучше понял ценность веселого задора.

«Это был ад. Я даже поссать без труда не мог. Но этот случай не убил во мне оптимизм».

Друг Томми Данн отвалился от дела через пару лет: завел семью, а жена ругалась на его постоянные вызовы в полицию. Дальше Пауэр пранковал один.