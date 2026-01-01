Ледниковый период

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Телевизионное ледовое шоу, выпускаемое Первым каналом
Дата премьеры
2007 г.
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Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова ушла из «Ледникового периода». Она так и не нашла нового партнера
#Аделина Сотникова
Фигурное катание
Шоу «Ледниковый период»: где и когда смотреть первую серию нового сезона
#фигурное катание
Фигурное катание
Загитова и Ягудин – ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период». Траньков – один из судей
#Алина Загитова
Фигурное катание
Медведева выступит в шоу «Ледниковый период» в паре с Милохиным
#Евгения Медведева
Фигурное катание
Состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»: Сотникова, Медведева, Бородина, Милохин
#фигурное катание